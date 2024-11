Стойте далеч! Лабораторни маймуни на свобода в Южна Каролина

П олицейският участък в град Йемаси, Южна Каролина, предупреждава местните жители да пазят прозорците и вратите си, след като 43 макака резус са избягали от близкия изследователски център.

„Около 13:00 ч. в сряда, 6 ноември 2024 г., полицейското управление в Йемаси получи сигнал от Alpha Genesis относно бягството на примати от вида резус макак от загражденията им“, се казва в изявление на отдела, публикувано във Facebook.

„Обществеността е посъветвана да избягва района, тъй като тези животни са описани като скимтящи и всеки допълнителен шум или движение може да попречи на безопасното им залавяне“, допълва се в съобщението, като се препоръчва на жителите да не се приближават до макаците, а да се обадят на 911, за да съобщят за всяко забелязано явление, както и да се уверят, че всички врати и прозорци са добре затворени.

BREAKING: South Carolina on High Alert — Authorities Warn Residents to Lock Doors and Windows After 40 Monkeys Escape Research Facility https://t.co/UA0LkgZyZD #gatewaypundit via @gatewaypundit