Любопитно

Не е вода: Коя напитка е най-добра за хидратация?

Подробности може да прочетете в следващите редове

9 септември 2025, 06:46
Не е вода: Коя напитка е най-добра за хидратация?
Източник: iStock

К огато сте жадни и имате нужда от питие, кои напитки са най-добри за поддържане на хидратацията ви ?

Разбира се, винаги можете да посегнете към чаша вода - но обикновената H20 не е най-хидратиращата напитка, според проучване на шотландския университет „Сейнт Андрюс“, което сравнява реакциите на хидратация от няколко различни напитки, съобщава CNN.

Изследователите установили, че докато водата - както негазираната, така и газираната - върши доста добра работа за бързото хидратиране на тялото, напитките с малко захар, мазнини или протеини вършат още по-добра работа, за да ни поддържат хидратирани за по-дълго време.

Причината е свързана с това как телата ни реагират на напитките, според Роналд Моган, професор в Медицинския факултет на „Сейнт Андрюс“ и автор на изследването. Един от факторите е обемът на дадена напитка: колкото повече пиете, толкова по-бързо напитката се изпразва от стомаха ви и се абсорбира в кръвния поток, където може да разреди течностите в тялото и да ви хидратира.

Тази напитка може да удължи живота ви с години
5 снимки
зелен чай
Зелен чай
зелен чай
Зелен чай

Млякото е по-хидратиращо от водата

Другият фактор, влияещ върху това колко добре една напитка хидратира, е свързан с хранителния ѝ състав. Например, млякото се оказва дори по-хидратиращо от обикновената вода, защото съдържа захарта лактоза, малко протеини и мазнини, всички от които помагат за забавяне на изпразването на течността от стомаха и поддържат хидратацията за по-дълъг период.

Млякото съдържа и натрий, който действа като гъба и задържа водата в тялото, което води до по-малко производство на урина.

Същото може да се каже и за разтворите за перорална рехидратация, които се използват за лечение на диария. Те съдържат малки количества захар, както и натрий и калий, които също могат да помогнат за задържане на вода в тялото.

„Това проучване ни казва много от това, което вече знаехме: Електролитите – като натрий и калий – допринасят за по-добра хидратация, докато калориите в напитките водят до по-бавно изпразване на стомаха и следователно до по-бавно отделяне на урина“, каза Мелиса Маджумдар, регистриран диетолог, личен треньор и говорител на Академията по хранене и диететика, която не е участвала в проучването.

Захар в умерени количества

Но ето къде става сложно: Напитките с по-концентрирани захари, като плодови сокове или кола, не са непременно толкова хидратиращи, колкото техните братовчеди с по-ниско съдържание на захар. Те може да прекарат малко повече време в стомаха и да се изпразват по-бавно в сравнение с обикновената вода, но след като тези напитки влязат в тънките черва, високата им концентрация на захари се разрежда по време на физиологичен процес, наречен осмоза. Този процес всъщност „издърпва“ водата от тялото в тънките черва, за да разреди захарите, които тези напитки съдържат. И технически, всичко в червата е извън тялото ви.

„Соковете и газираните напитки не само са по-малко хидратиращи, но и предлагат допълнителни захари и калории, които няма да ни заситят толкова, колкото твърдите храни“, обясни Маджумдар. „Ако изборът е между газирани напитки и вода за хидратация, винаги избирайте вода.“ В края на краищата, бъбреците и черният дроб ни зависят от водата, за да се отърват от токсините в телата ни, а водата играе ключова роля и за поддържането на еластичността и гъвкавостта на кожата. Това е най-евтиният овлажнител, който ще намерите.

Въпреки че е важно да се поддържа хидратация – това поддържа ставите ни смазани, помага за предотвратяване на инфекции и пренася хранителни вещества до клетките ни – в повечето ситуации хората не е нужно да се притесняват твърде много за това колко хидратиращи са напитките им.

„Ако сте жадни, тялото ви ще ви каже да пиете повече“, каза Моган. Но за спортисти, които тренират сериозно в топли условия с големи загуби на пот, или за някой, чиято когнитивна функция може да бъде негативно засегната от дълги часове работа без почивки за напитки, хидратацията се превръща в критичен проблем.

Могат ли бирата и латетата да ме поддържат хидратирани?

Алкохолът действа като диуретик, което кара да отделяте повече урина, така че що се отнася до алкохолните напитки, хидратацията ще зависи от общия обем на напитката. „Бирата би довела до по-малка загуба на вода от уискито, защото с бирата приемате повече течности“, каза Моган. „Силните алкохолни напитки ще дехидратират, разредените алкохолни напитки няма да ги дехидратират.“

Що се отнася до кафето, колко добре ще ви хидратира ще зависи от количеството кофеин, което консумирате. 

Консумацията на повече от 300 мг кофеин, или около 2-4 чаши кафе, може да доведе до загуба на излишни течности, тъй като кофеинът предизвиква лек, краткотраен диуретичен ефект. Това е по-вероятно да се случи при някой, който обикновено не консумира кофеин, и може да се компенсира чрез добавяне на една или две супени лъжици мляко към чашата кафе.

Източник: CNN    
Последвайте ни
Катастрофа между автобус и кола на пътя София-Варна, има загинал

Катастрофа между автобус и кола на пътя София-Варна, има загинал

Топло време сега, но от четвъртък идват гръмотевици

Топло време сега, но от четвъртък идват гръмотевици

Пожарът в Сакар се разрасна: Горяд над 5 хил. дка гори и пасища

Пожарът в Сакар се разрасна: Горяд над 5 хил. дка гори и пасища

Колко дълго ще оцелеят хората, след като се роди последното бебе?

Колко дълго ще оцелеят хората, след като се роди последното бебе?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
5 думи, които кучетата обичат да чуват най-много

5 думи, които кучетата обичат да чуват най-много

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 1 ден
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 1 ден
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 1 ден
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, може ли да сменим ролите днес? – Добре! Ти ще гледаш телевизия, а аз ще ти мрънкам без причина.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Ще повдигнат по-тежко обвинение на задържания

След инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Ще повдигнат по-тежко обвинение на задържания

България Преди 22 минути

Разследването по случая се води от Националното следствие по разпореждане на Борислав Сарафов

Временни промени в движението по АМ "Струма"

Временни промени в движението по АМ "Струма"

България Преди 50 минути

Ограничения ще има и за пътуващите по АМ "Тракия" в тунел "Траянови врата"

Мадуро праща 25 000 войници по границите на Венецуела

Мадуро праща 25 000 войници по границите на Венецуела

Свят Преди 8 часа

Въоръжените сили на Венецуела наброяват около 123 000 души

Почина рок легендата Рик Дейвис

Почина рок легендата Рик Дейвис

Свят Преди 9 часа

Певецът и автор на песни е издъхнал в дома си в Лонг Айлънд

Затвориха терминал на Хийтроу заради "инцидент"

Затвориха терминал на Хийтроу заради "инцидент"

Свят Преди 9 часа

Пожарникари са реагирали на евентуален инцидент с опасни материали

Франция задейства „Нострадамус“ срещу Русия

Франция задейства „Нострадамус“ срещу Русия

Свят Преди 10 часа

Технологията е замислена през 90-те години на миналия век, но дълго време остава в сянка

Задържаните за побоя над полицейски шеф - с нови адвокати

Задържаните за побоя над полицейски шеф - с нови адвокати

България Преди 11 часа

От прокуратурата увериха, че всички действия по разследването ще бъдат извършени в законово установения срок

Правителството на Франция падна

Правителството на Франция падна

Свят Преди 11 часа

Френският премиер Франсоа Байру загуби вота на доверие

Срив на търговията между Китай и Русия, какво става

Срив на търговията между Китай и Русия, какво става

Свят Преди 12 часа

Двустранният стокообмен възлиза на 145 млрд. долара от началото на годината

Над 5500 нарушения засякоха тол камерите

Над 5500 нарушения засякоха тол камерите

България Преди 12 часа

Само днес до 16:00 часа са установени нови 1816 случая на превишена средна скорост

Желязков отговори на Радев за "дерибеите"

Желязков отговори на Радев за "дерибеите"

България Преди 12 часа

Желязков: Не знам кой е султанът и кои са тези османски управници

Битка за Европа - германските срещу китайските коли

Битка за Европа - германските срещу китайските коли

Свят Преди 12 часа

"Фолксваген", заедно с "Бе Ем Ве" и "Мерцедес", се опитва да навакса загубените позиции

Бързият влак Пловдив - София спря заради криви релси

Бързият влак Пловдив - София спря заради криви релси

България Преди 13 часа

Композицията е прехвърлена на съседните релси при Вакарел

Бедствено положение, огромен пожар в Сакар

Бедствено положение, огромен пожар в Сакар

България Преди 14 часа

Огънят се разгоря между селата Лисово, Младиново и Костур

Мерц предупреди за имперски план на Путин

Мерц предупреди за имперски план на Путин

Свят Преди 15 часа

Мерц: Това, което наричахме либерален световен ред, е под натиск

Банкси нарисува съда в Лондон и се измъкна

Банкси нарисува съда в Лондон и се измъкна

Свят Преди 15 часа

Рисунката: Съдия с традиционна перука и черна роба, който удря протестиращ, паднал на земята

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
1

Язовирите с критично ниски нива

sinoptik.bg
1

Лятото си отива, сушата се задълбочава

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 9 септември, вторник

Edna.bg

Дневен хороскоп за 9 септември, вторник

Edna.bg

Младежките национали гостуват в Баку в търсене на нова победа

Gong.bg

Нови девет мача от световните квалификации в Европа, Англия и Франция приковават вниманието

Gong.bg

Катастрофа между автобус и кола на пътя София-Варна, има жертва

Nova.bg

След инцидента с АТВ в „Слънчев бряг”: Повдигат по-тежко обвинение на задържания

Nova.bg