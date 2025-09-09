Не е вода: Коя напитка е най-добра за хидратация?

К огато сте жадни и имате нужда от питие, кои напитки са най-добри за поддържане на хидратацията ви ?

Разбира се, винаги можете да посегнете към чаша вода - но обикновената H 2 0 не е най-хидратиращата напитка, според проучване на шотландския университет „Сейнт Андрюс“, което сравнява реакциите на хидратация от няколко различни напитки, съобщава CNN.

Изследователите установили, че докато водата - както негазираната, така и газираната - върши доста добра работа за бързото хидратиране на тялото, напитките с малко захар, мазнини или протеини вършат още по-добра работа, за да ни поддържат хидратирани за по-дълго време.

Причината е свързана с това как телата ни реагират на напитките, според Роналд Моган, професор в Медицинския факултет на „Сейнт Андрюс“ и автор на изследването. Един от факторите е обемът на дадена напитка: колкото повече пиете, толкова по-бързо напитката се изпразва от стомаха ви и се абсорбира в кръвния поток, където може да разреди течностите в тялото и да ви хидратира.

Млякото е по-хидратиращо от водата

Другият фактор, влияещ върху това колко добре една напитка хидратира, е свързан с хранителния ѝ състав. Например, млякото се оказва дори по-хидратиращо от обикновената вода, защото съдържа захарта лактоза, малко протеини и мазнини, всички от които помагат за забавяне на изпразването на течността от стомаха и поддържат хидратацията за по-дълъг период.

Млякото съдържа и натрий, който действа като гъба и задържа водата в тялото, което води до по-малко производство на урина.

Същото може да се каже и за разтворите за перорална рехидратация, които се използват за лечение на диария. Те съдържат малки количества захар, както и натрий и калий, които също могат да помогнат за задържане на вода в тялото.

„Това проучване ни казва много от това, което вече знаехме: Електролитите – като натрий и калий – допринасят за по-добра хидратация, докато калориите в напитките водят до по-бавно изпразване на стомаха и следователно до по-бавно отделяне на урина“, каза Мелиса Маджумдар, регистриран диетолог, личен треньор и говорител на Академията по хранене и диететика, която не е участвала в проучването.

Захар в умерени количества

Но ето къде става сложно: Напитките с по-концентрирани захари, като плодови сокове или кола, не са непременно толкова хидратиращи, колкото техните братовчеди с по-ниско съдържание на захар. Те може да прекарат малко повече време в стомаха и да се изпразват по-бавно в сравнение с обикновената вода, но след като тези напитки влязат в тънките черва, високата им концентрация на захари се разрежда по време на физиологичен процес, наречен осмоза. Този процес всъщност „издърпва“ водата от тялото в тънките черва, за да разреди захарите, които тези напитки съдържат. И технически, всичко в червата е извън тялото ви.

„Соковете и газираните напитки не само са по-малко хидратиращи, но и предлагат допълнителни захари и калории, които няма да ни заситят толкова, колкото твърдите храни“, обясни Маджумдар. „Ако изборът е между газирани напитки и вода за хидратация, винаги избирайте вода.“ В края на краищата, бъбреците и черният дроб ни зависят от водата, за да се отърват от токсините в телата ни, а водата играе ключова роля и за поддържането на еластичността и гъвкавостта на кожата. Това е най-евтиният овлажнител, който ще намерите.

Въпреки че е важно да се поддържа хидратация – това поддържа ставите ни смазани, помага за предотвратяване на инфекции и пренася хранителни вещества до клетките ни – в повечето ситуации хората не е нужно да се притесняват твърде много за това колко хидратиращи са напитките им.

„Ако сте жадни, тялото ви ще ви каже да пиете повече“, каза Моган. Но за спортисти, които тренират сериозно в топли условия с големи загуби на пот, или за някой, чиято когнитивна функция може да бъде негативно засегната от дълги часове работа без почивки за напитки, хидратацията се превръща в критичен проблем.

Могат ли бирата и латетата да ме поддържат хидратирани?

Алкохолът действа като диуретик, което кара да отделяте повече урина, така че що се отнася до алкохолните напитки, хидратацията ще зависи от общия обем на напитката. „Бирата би довела до по-малка загуба на вода от уискито, защото с бирата приемате повече течности“, каза Моган. „Силните алкохолни напитки ще дехидратират, разредените алкохолни напитки няма да ги дехидратират.“

Що се отнася до кафето, колко добре ще ви хидратира ще зависи от количеството кофеин, което консумирате.

Консумацията на повече от 300 мг кофеин, или около 2-4 чаши кафе, може да доведе до загуба на излишни течности, тъй като кофеинът предизвиква лек, краткотраен диуретичен ефект. Това е по-вероятно да се случи при някой, който обикновено не консумира кофеин, и може да се компенсира чрез добавяне на една или две супени лъжици мляко към чашата кафе.