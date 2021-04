Защо не бива да пием вода преди лягане

В одата е един от най-важните елементи за човешкото тяло. Когато не пием достатъчно вода, тялото ни се дехидратира, което пък ни кара да се чувстваме слаби и намалява мотивацията ни. Възможно е да чувстваме постоянно гладни и изненадващо, това може да ни накара да изглеждаме дори подпухнали.

Източник: iStock Photos/Getty Images

Това е така, защото тялото ни се опитва да задържи всяка последна капка вода, която може, когато сме дехидратирани, което ни кара да изглеждаме така, сякаш сме напълнели.

Сайтът Eat This, Not That! обаче посочва, че има и неподходящи моменти за утоляване на жаждата.

Пиенето на вода преди лягане не е най-удачното време. Експертите обясняват, че това би ни будило по няколко пъти в средата на нощта, за да посещаваме тоалетната. А също като водата, сънят е известен като ключов фактор за поддържането на добро здраве. Затова е хубаво поне три часа преди сън да намалим приема ѝ.

Източник: iStock Photos/Getty Images

Но това, че не трябва да пием вода преди лягане, не означава, че не трябва да се хидратираме добре през деня като осигуряваме на тялото си поне 8 чаши.

По този начин и хората, които имат за цел да свалят излишно тегло, ще могат да го направят по-лесно.

Източник: iStock Photos/Getty Images

Достатъчният прием на вода има способността да засили метаболизма, помага ни да се чувстваме по-сити за по-дълго и дори да поддържаме енергийните си нива винаги високи.

Затова сутрин, щом се събудите, непременно започнете деня си с чаша вода. А тялото ви ще ви се отблагодари.

