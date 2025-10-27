"Мъжки гърди": Хормони, затлъстяване или нещо по-сериозно?

П ромените в гърдите при мъжете са често срещани. Понякога става въпрос за натрупване на мазнини, друг път за растеж на гръдна тъкан, а в редки случаи – за рак.

Еднo от притесненията, които мъжете споделят в лекарския кабинет – понякога на шега, друг път със смущение – е появата на т.нар. „мъжки гърди“. За някои мъже увеличаването на гърдите е просто резултат от натрупани мазнини. За други това е гинекомастия – медицинският термин за растеж на гръдна тъкан. В много случаи се наблюдава комбинация от двете, съобщава CNN.

Гинекомастията е по-често срещана, отколкото мнозина предполагат. Изследвания показват, че асимптоматична гинекомастия – растеж без болка или чувствителност – се среща при 30% до 50% от здравите мъже. Това означава, че почти половината от мъжете могат да изпитат някаква степен на увеличаване на гръдната тъкан през живота си, дори без да го забележат.

Анатомия и функция на гърдите

Както при мъжете, така и при жените, гърдите са разположени върху гръдните мускули и се състоят от два основни компонента: мазнини и жлезиста тъкан. Мазнините определят размера и формата на гърдите; те са меки и се увеличават или намаляват в зависимост от промените в теглото. Жлезистата тъкан, съставена от млечни канали и поддържащи структури, реагира на хормони. При жените естрогенът стимулира растежа на тъканта по време на пубертета и бременността. При мъжете тестостеронът поддържа тъканта в малко и неразвито състояние, но структурата остава непроменена: канали, жлези и зърно.

Ето защо мъжете също могат да развият състояния, свързани с гърдите, като гинекомастия или, в редки случаи, рак.

Фетусът започва развитието си с „женски план“. Зърната се формират, преди Y хромозомата да сигнализира на тялото да развие мъжки черти. Когато тестостеронът поеме контрол, зърната вече са оформени – безвреден еволюционен остатък, който показва, че мъжете и жените споделят едни и същи структури на гърдите, макар при мъжете те да остават предимно неактивни.

Звучи като мит, но при определени условия мъжете могат да произвеждат мляко. Мъжете имат същите основни структури на гърдите като жените, включително млечни канали и клетки, способни да произвеждат мляко. Обикновено тези клетки са потиснати от тестостерона и се контролират от общото хормонално равновесие в тялото. Освен това мъжете нямат хормоналните скокове на пролактин, които стимулират производството на мляко при жените. Някои медикаменти, които повишават нивата на пролактин, заболявания на хипофизата, хронични чернодробни заболявания или хормонална терапия за рак на простатата могат в редки случаи да активират тези клетки. Резултатът е галакторея – неочаквано производство на мляко. Това състояние е рядко и обикновено безвредно, но ако се появи, особено ако секретът е постоянен или кървав, е необходимо да се консултирате с лекар.

Псевдогинекомастия: „Мъжки гърди“, свързани с мазнини

Мазнините са най-честата причина мъжете да имат по-големи гърди. Когато мъжете напълняват, мазнините могат да се натрупат в областта на гърдите, както се случва в корема или ханша. Това състояние, наречено псевдогинекомастия, е изключително често,като се има предвид, че 2 от 5 мъже в Съединените щати са класифицирани като затлъстели. Този тип уголемяване не е медицински опасно и обикновено се подобрява с отслабване, упражнения и по-здравословни навици.

Гинекомастия: Истински растеж на гръдна тъкан

Гинекомастията – растеж на жлезиста гръдна тъкан под зърното и ареолата – не е причинена от мазнини. Тъканта често е по-твърда и понякога болезнена, като се намира точно под зърното. Този растеж се случва, когато балансът между тестостерон и естроген се наруши. По време на пубертета до две трети от момчетата изпитват някаква степен на гинекомастия. Това състояние е нормално и обикновено временно. Тъй като често отшумява само, когато хормоните се стабилизират, лечението рядко е необходимо. Успокояването и търпението са най-добрият подход.

Гинекомастията обаче не е проблем само за момчета и млади тийнейджъри. С напредването на възрастта същите хормонални промени могат да се появят отново. При по-възрастните мъже, когато нивата на тестостерон естествено намаляват, гинекомастията става по-честа, често комбинирана с напълняване или прием на медикаменти, които променят хормоналните нива.

Други причини за растеж на гръдната тъкан

Алкохолът и марихуаната също могат да повлияят на хормоналните пътища, особено при честа или тежка употреба. Анаболните стероиди, често използвани в бодибилдинга, са друг фактор за промени и увеличаване на гърдите. Заболявания на щитовидната жлеза, черния дроб или бъбреците също могат да нарушат хормоните по начин, който насърчава растежа на гръдната тъкан. В тези случаи промените в гърдите може да са сигнал за по-сериозен здравословен проблем.

Кога да посетите лекар

Около 1% от всички случаи на рак на гърдата засягат мъже. Ето защо всяка нова бучка или промяна в гърдите изисква медицинско внимание. В действителност обаче повечето мъже, които забелязват промени в гърдите, не се сблъскват с рак. Твърда бучка, която изглежда неподвижна, едностранно увеличаване на гърдата, секрет от зърното или бързо нарастване изискват преглед от лекар, за да се изключи рак на гърдата.