И зследване, обхванало 3,5 милиона души, установи, че човешките хормони се променят със сезоните, макар и колебанието им да е малко, съобщи "Сайънс алърт".

Пикът на хормоните от хипофизата, които участват в контрола на репродуктивната дейност, метаболизма, стреса и лактацията, е в края на лятото.

Периферни органи под контрола на хипофизата, като произвеждащите полови хормони или щитовидния хормон Т3, са най-активни през зимата. Тестостеронът, естрадиолът и прогестеронът например са най-много в края на зимата или пролетта.

Резултатите са най-убедителното доказателство досега, че хората имат вътрешен сезонен часовник, който се отразява на хормоните ни в зависимост от годишното време.

