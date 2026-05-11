Любопитно

Спрете да миете тези продукти! Вредно е за здравето

Някои продукти не стават по-чисти след контакт с вода, а напротив – могат да разпространят бактерии из кухнята или да загубят качество

11 май 2026, 12:10
Източник: iStock/GettyImages

Н е всичко, което сме свикнали да изплакваме в мивката, всъщност си струва да се мие. Някои продукти не стават по-чисти след контакт с вода, а напротив – могат да разпространят бактерии из кухнята или да загубят качество.

Сурово птиче месо, морски дарове и други меса

Изплакването на сурово пилешко, пуешко, говеждо и свинско месо всъщност не премахва патогените от повърхността на месото и може да увеличи риска от хранително отравяне. Водните капчици могат да разпространят вредни бактерии като салмонела и кампилобактер върху близки повърхности, прибори и други хранителни продукти.

Същото важи и за морските дарове. Измиването е неефективно за премахване на патогени като Vibrio spp. или Listeria monocytogenes, а пръскащата вода може да разпространи микроорганизми върху кухненските повърхности, приборите и готовите за консумация храни.

При приготвяне на сурово месо, използването на подход на „зониране“, при който суровите и готовите за консумация храни се обработват в отделни зони с помощта на специални прибори и дъски за рязане, значително намалява кръстосаното замърсяване.

Веднага щом месото е на котлона или във фурната, измийте ръцете си, след което почистете и дезинфекцирайте старателно повърхностите, за да избегнете внасянето на потенциално вредни микроби.

Яйца

Това увеличава риска от напукване на деликатните им черупки и замърсяване с потенциални патогени преди готвене. Ако е необходимо, те могат да се избършат внимателно със суха или леко влажна кърпа, вместо да се изплакват под вода.

Предварително измити продукти

Салати, бейби моркови и други готови за консумация продукти в опаковки могат да спестят време и енергия в кухнята, защото не изискват никаква подготовка, включително измиване.

Плодовете и зеленчуците в опаковки с етикет „предварително измити“ не е необходимо да се изплакват. Повторното миене у дома може да внесе бактерии от мивката, ръцете или приборите, което може да увеличи риска от инфекция.

Гъби

Гъбите са много порести и могат бързо да абсорбират вода, което може да повлияе негативно на текстурата им.

Вместо това, изплакнете бързо пресните гъби, след което отстранете остатъците със специална четка, преди да ги подсушите със суха кухненска хартия.

Обогатен ориз

Повечето хора са свикнали да изплакват ориза преди готвене, за да премахнат излишното нишесте и мръсотия. Това обаче не винаги е необходимо.

Обогатеният ориз е бял полиран ориз, изкуствено обогатен с хранителни вещества, загубени по време на обработката, предимно желязо и витамини от група В (тиамин, ниацин, фолат). Той е по-малко хранителен от кафявия (пълнозърнест) ориз, но се абсорбира по-добре от хора с храносмилателни проблеми.

Прекомерното изплакване на обогатен или подсилен ориз може да намали количеството добавени микроелементи, като витамини от група В и желязо.

Източник: rbc.ua    
Не мийте храна Сурово месо Кръстосано замърсяване Хранително отравяне Яйца Предварително измити продукти Гъби Обогатен ориз Бактерии Кухненска хигиена
