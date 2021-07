Спортистки на Олимпиадата са против "сексисткото" облекло

В неделя германският отбор по спортна гимнастика взе решение да излезе с покриващ цялото тяло костюм, вместо обичайното гимнастическо трико с желанието да бъде прекратена сексуализацията на техния спорт и да насърчава свободата на избора, подкрепяйки идеята жените да носят това, което им е удобно.

Olympic gymnasts from Germany sent a message against uniforms they believe exploit their sexuality by competing in Tokyo wearing unitards that covered their legs to the ankle. https://t.co/bCaqOC8vo2