Евакуирали Джейн Сиймор от дома ѝ заради горските пожари в Калифорния

А ктрисата Джейн Сиймор заяви, че е напуснала дома си „точно навреме“, когато пламъците са били близо до къщата ѝ, докато бързо движещите се горски пожари са обхванали Калифорния.

Огромен пожар в Калифорния, евакуират жителите на Малибу (ВИДЕО/СНИМКИ)

73-годишната звезда каза, че е напуснала само с дрехите, които е носела, и е спала на друго място, тъй като пожарът е започнал в понеделник вечерта.

Сиймор каза, че цялата ѝ къща миришела на дим, когато се е върнала у дома три дни по-късно.

Говорейки на червения килим на годишния коледен обяд на Британско-американския бизнес съвет (BABC), тя каза: „Бях буквално само с дънки и пуловер, които носех в продължение на четири дни и спях в къщите на различни хора.

„В понеделник вечерта, в 22,50 ч., ни се обади синът на партньора ми Джон Замбети - Джони, който беше в Сера Ретри.

„Той видял сияние зад завесите, отворил прозорците, видял 10-метрови пламъци и веднага ни се обади и каза: „Излизайте. Излизайте“. Благодарение на това всички излязохме точно навреме“, споделя актрисата.

Хиляди хора в елитния град бяха принудени да се евакуират, като Дик Ван Дайк и Шер също избягаха от района.

Последната актуална информация от град Малибу потвърждава, че по време на горския пожар са изгорели повече от 4000 акра, като 14 сгради са разрушени, а 13 са повредени.

Удостоена с наградата за икона на BABC LA на събитието в Лос Анджелис, Сиймор заяви: „В момента съм на път да се върна в Лос Анджелис: „Това е огромна чест и след седмицата, която изживяхме с пожарите, които се приближиха до къщата ми, не можех дори да си представя, че мога да облека дрехи, камо ли да дойда и да говоря с някого за каквото и да било.“

На червения килим Сиймор заяви, че пожарът „не е нападнал къщата“, защото „пожарните коли просто дойдоха веднага и ние се спасихме“.

„Цялата къща мирише на дим, но ние сме толкова благодарни“, каза тя. „Работата, която свършиха пожарникарите, е отвъд всякаква вяра. Ако сте на мястото, където живея, и погледнете нагоре по хълма... във всяка къща огънят стигаше до един сантиметър от жилището."

British actress Jane Seymour said she got out of her Malibu home “just in time” with only the clothes on her back as the Californian wildfire came “right up to my house” pic.twitter.com/BnAb2UVD3z