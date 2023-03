София Отеро - малката голяма звезда на Берлинале 2023

Т я не е навършила още 10 години, но за часове стана световноизвестна заради актьорските си умения и всички погледи вече са насочени към София Отеро - момиченцето, което на Международния филмов фестивал в Берлин спечели наградата “Сребърна мечка” за най-добро изпълнение в главна роля.

Испанката е отличена за участието си в продукцията "20 000 вида пчели". Тя стана най-младата лауреатка в историята на форума, чието 73-о издание приключи преди дни. Статуетката й бе връчена от американската актриса Кристен Стюарт, която пък бе най-младият председател на журито на Берлинале.

The young Sofia Otero wins Best Performance #Berlinale for 20,000 ESPECIES DE ABEJAS. A beautiful performance and how wonderful to see a young performer (her first time in front of the camera) awarded the top acting prize. pic.twitter.com/vHeI6ntwk3