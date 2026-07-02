Захвърли протокола: Вижте в каква неочаквана роля влезе Кейт Мидълтън на Уимбълдън

В ден, в който актуалните новини за британското кралско семейство са разделени между ангажиментите на британския монарх в Шотландия и съмненията около предстоящото пътуване на принц Хари и Меган Маркъл до Обединеното кралство, със или без децата им, принцесата на Уелс направи перфектния сервис. Кейт Мидълтън се появи неочаквано на шампионата Уимбълдън и го направи така, както не сме я виждали никога досега: сред феновете, които се редяха на опашка за влизане в турнира, и дори помагайки при контрола на достъпа и билетите.
Една напълно неочаквана визия за принцесата на Уелс, която има много ясно дефинирана роля в протокола на Уимбълдън: тя е патрон на All England Lawn Tennis & Croquet Club (AELTC) – организацията, която провежда шампионата, и отговаря за връчването на трофеите. Това е събитие, на което тя обикновено присъства с принц Уилям и принцовете Джордж и Шарлот и е един от най-важните дни в нейния календар. Днешната ѝ поява обаче нямаше нищо общо с това.
This is just fabulous!— It's a lawyer's life (@itsalawyerslife) July 2, 2026
The queue was 10,000+ strong on Monday.
How great for those queueing today, in the heat, to meet the Princess of Wales and then have her scan their tickets!!
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Далеч от строгия протокол, който заобикаля един от най-важните шампионати, и далеч от „кралската ложа“, принцесата на Уелс излезе да поздрави феновете, които се редяха на опашка за влизане в комплекса, и прекара време с тях на улицата. Поздрави, разговори, снимки и дори малко помощ за придвижването на опашките. Кейт Мидълтън беше на касите, където сканираше билети и съдействаше при проверките за сигурност.
Visita real 🙌— Iván Aguilar (@ivabianconero) July 2, 2026
La princesa Kate Middleton llegó este jueves a #Wimbledon y estuvo en la cancha 18 para ver la victoria de Arthur Fery🇬🇧 pic.twitter.com/ZiNTsDQHLw
Бъдещата кралица, облечена в синьо, което си подхождаше с нейния митичен годежен пръстен, работи в офисите на All England Club, а по-късно се отправи към корт 18. Там тя седна до бившия британски номер едно Тим Хенман и председателя на All England Club Дебора Джевънс, за да изгледа мача от втория кръг на британеца Артър Фери срещу финландеца Ото Виртанен.
Като патрон на All England Club принцесата на Уелс се посвещава изцяло на този турнир всяка година, но днешният жест има много значимо и символично изражение, тъй като я свързва с Кейт, каквато беше преди да стане съпруга на принц Уилям. Принцесата на няколко пъти е споделяла, че връзката ѝ с Уимбълдън датира отпреди всяка институционална роля, тъй като преди да стане част от кралското семейство, тя е чакала пред комплекса, за да си купи билети като всеки обикновен фен.
През 2023 г., по време на разговор с британската номер едно Ема Радукану, Кейт си припомни онези детски сутрини, в които се е редяла на опашка заедно с баща си Майкъл Мидълтън и сестра си Пипа. Тя разказа, че са пристигали на зазоряване, готови да чакат колкото е необходимо, за да влязат на стадиона. „Правех точно това. Означаваше толкова много да успеем да вземем пропуски за стадиона и да бъдем част от шампионата“, обясни тогава тя. Този спомен, превърнат днес в публичен жест, се вписва напълно естествено в настоящата ѝ роля: патрон, който познава турнира отвътре, но също така и от опашката.