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Захвърли протокола: Вижте в каква неочаквана роля влезе Кейт Мидълтън на Уимбълдън

Принцесата на Уелс възстановява най-личната си връзка и се доближава до феновете

2 юли 2026, 16:22
Захвърли протокола: Вижте в каква неочаквана роля влезе Кейт Мидълтън на Уимбълдън
Източник: БГНЕС/EPA

В ден, в който актуалните новини за британското кралско семейство са разделени между ангажиментите на британския монарх в Шотландия и съмненията около предстоящото пътуване на принц Хари и Меган Маркъл до Обединеното кралство, със или без децата им, принцесата на Уелс направи перфектния сервис. Кейт Мидълтън се появи неочаквано на шампионата Уимбълдън и го направи така, както не сме я виждали никога досега: сред феновете, които се редяха на опашка за влизане в турнира, и дори помагайки при контрола на достъпа и билетите.

Източник: БГНЕС/EPA

Една напълно неочаквана визия за принцесата на Уелс, която има много ясно дефинирана роля в протокола на Уимбълдън: тя е патрон на All England Lawn Tennis & Croquet Club (AELTC) – организацията, която провежда шампионата, и отговаря за връчването на трофеите. Това е събитие, на което тя обикновено присъства с принц Уилям и принцовете Джордж и Шарлот и е един от най-важните дни в нейния календар. Днешната ѝ поява обаче нямаше нищо общо с това.

Далеч от строгия протокол, който заобикаля един от най-важните шампионати, и далеч от „кралската ложа“, принцесата на Уелс излезе да поздрави феновете, които се редяха на опашка за влизане в комплекса, и прекара време с тях на улицата. Поздрави, разговори, снимки и дори малко помощ за придвижването на опашките. Кейт Мидълтън беше на касите, където сканираше билети и съдействаше при проверките за сигурност.

Бъдещата кралица, облечена в синьо, което си подхождаше с нейния митичен годежен пръстен, работи в офисите на All England Club, а по-късно се отправи към корт 18. Там тя седна до бившия британски номер едно Тим Хенман и председателя на All England Club Дебора Джевънс, за да изгледа мача от втория кръг на британеца Артър Фери срещу финландеца Ото Виртанен.

Източник: БГНЕС/EPA

Като патрон на All England Club принцесата на Уелс се посвещава изцяло на този турнир всяка година, но днешният жест има много значимо и символично изражение, тъй като я свързва с Кейт, каквато беше преди да стане съпруга на принц Уилям. Принцесата на няколко пъти е споделяла, че връзката ѝ с Уимбълдън датира отпреди всяка институционална роля, тъй като преди да стане част от кралското семейство, тя е чакала пред комплекса, за да си купи билети като всеки обикновен фен.

Източник: БГНЕС/EPA

През 2023 г., по време на разговор с британската номер едно Ема Радукану, Кейт си припомни онези детски сутрини, в които се е редяла на опашка заедно с баща си Майкъл Мидълтън и сестра си Пипа. Тя разказа, че са пристигали на зазоряване, готови да чакат колкото е необходимо, за да влязат на стадиона. „Правех точно това. Означаваше толкова много да успеем да вземем пропуски за стадиона и да бъдем част от шампионата“, обясни тогава тя. Този спомен, превърнат днес в публичен жест, се вписва напълно естествено в настоящата ѝ роля: патрон, който познава турнира отвътре, но също така и от опашката.

Неочакваната поява на Кейт Мидълтън: От кралския двор до опашката за билети на Уимбълдън
25 снимки
Кейт Мидълтън Уимбълдън
Кейт Мидълтън Уимбълдън
Кейт Мидълтън Уимбълдън
Кейт Мидълтън Уимбълдън
Източник: Hola!    
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