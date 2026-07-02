Захвърли протокола: Вижте в каква неочаквана роля влезе Кейт Мидълтън на Уимбълдън

В ден, в който актуалните новини за британското кралско семейство са разделени между ангажиментите на британския монарх в Шотландия и съмненията около предстоящото пътуване на принц Хари и Меган Маркъл до Обединеното кралство, със или без децата им, принцесата на Уелс направи перфектния сервис. Кейт Мидълтън се появи неочаквано на шампионата Уимбълдън и го направи така, както не сме я виждали никога досега: сред феновете, които се редяха на опашка за влизане в турнира, и дори помагайки при контрола на достъпа и билетите.

Източник: БГНЕС/EPA

Една напълно неочаквана визия за принцесата на Уелс, която има много ясно дефинирана роля в протокола на Уимбълдън: тя е патрон на All England Lawn Tennis & Croquet Club (AELTC) – организацията, която провежда шампионата, и отговаря за връчването на трофеите. Това е събитие, на което тя обикновено присъства с принц Уилям и принцовете Джордж и Шарлот и е един от най-важните дни в нейния календар. Днешната ѝ поява обаче нямаше нищо общо с това.

This is just fabulous!

The queue was 10,000+ strong on Monday.

How great for those queueing today, in the heat, to meet the Princess of Wales and then have her scan their tickets!!



pic.twitter.com/owpT82qibj — It's a lawyer's life (@itsalawyerslife) July 2, 2026

Далеч от строгия протокол, който заобикаля един от най-важните шампионати, и далеч от „кралската ложа“, принцесата на Уелс излезе да поздрави феновете, които се редяха на опашка за влизане в комплекса, и прекара време с тях на улицата. Поздрави, разговори, снимки и дори малко помощ за придвижването на опашките. Кейт Мидълтън беше на касите, където сканираше билети и съдействаше при проверките за сигурност.

Visita real 🙌



La princesa Kate Middleton llegó este jueves a #Wimbledon y estuvo en la cancha 18 para ver la victoria de Arthur Fery🇬🇧 pic.twitter.com/ZiNTsDQHLw — Iván Aguilar (@ivabianconero) July 2, 2026

Бъдещата кралица, облечена в синьо, което си подхождаше с нейния митичен годежен пръстен, работи в офисите на All England Club, а по-късно се отправи към корт 18. Там тя седна до бившия британски номер едно Тим Хенман и председателя на All England Club Дебора Джевънс, за да изгледа мача от втория кръг на британеца Артър Фери срещу финландеца Ото Виртанен.

Източник: БГНЕС/EPA

Като патрон на All England Club принцесата на Уелс се посвещава изцяло на този турнир всяка година, но днешният жест има много значимо и символично изражение, тъй като я свързва с Кейт, каквато беше преди да стане съпруга на принц Уилям. Принцесата на няколко пъти е споделяла, че връзката ѝ с Уимбълдън датира отпреди всяка институционална роля, тъй като преди да стане част от кралското семейство, тя е чакала пред комплекса, за да си купи билети като всеки обикновен фен.

Източник: БГНЕС/EPA

През 2023 г., по време на разговор с британската номер едно Ема Радукану, Кейт си припомни онези детски сутрини, в които се е редяла на опашка заедно с баща си Майкъл Мидълтън и сестра си Пипа. Тя разказа, че са пристигали на зазоряване, готови да чакат колкото е необходимо, за да влязат на стадиона. „Правех точно това. Означаваше толкова много да успеем да вземем пропуски за стадиона и да бъдем част от шампионата“, обясни тогава тя. Този спомен, превърнат днес в публичен жест, се вписва напълно естествено в настоящата ѝ роля: патрон, който познава турнира отвътре, но също така и от опашката.