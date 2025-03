Смайващо откритие: 128 нови луни са открити в орбита около Сатурн

Н адпреварата между Юпитер и Сатурн за най-много луни в Слънчевата система може би окончателно е приключила, съобщава sciencealert.

Екип от учени е открил цели 128 неизвестни досега луни, които се намират около Сатурн, като откритието е официално признато от Международния астрономически съюз. С това общият брой на известните луни на планетата достига 274, оставяйки Юпитер с неговите едва 95 луни на втора позиция.

Първият намек, че има още луни, които очакват да бъдат открити, дойде между 2019 и 2021 г., когато бяха идентифицирани 62 такива обекта. По това време са забелязани и други малки обекти, които все още не могат да бъдат определени.

„Със знанието, че това вероятно са луни и че вероятно има още повече, които чакат да бъдат открити, през 2023 г. отново посетихме същите небесни полета в продължение на три последователни месеца. Със сигурност открихме 128 нови луни. Въз основа на нашите прогнози не мисля, че Юпитер някога ще навакса изоставането си“, казва астрономът Едуард Аштън от Academia Sincia в Тайван.

