Суперкомпютър изчисли края на живота на Земята

К олкото и да сме очаровани от миналото, толкова сме обсебени и от прогнозирането на бъдещето. Независимо дали става дума за лично, професионално или дори астрономическо бъдеще, ние искаме да знаем какво ще се случи утре - още днес. Въпреки че повечето прогнози за бъдещето са вълнуващи или дори хумористични, прогнозата на един суперкомпютър за това кога ще приключи животът на Земята е дълбоко обезпокоителна.

В съвместен проект с японския университет Тохо учените от НАСА използват суперкомпютри, за да моделират бъдещето на обитаемостта на Земята. Резултатите предлагат ясен график за края на живота на планетата. Кога ще приключи животът на Земята? Дали това ще стане скоро и трябва ли да се притесняваме? Нека разберем.

Според проучването Слънцето ще бъде крайната причина за краха на живота на планетата. През следващия милиард години мощността му ще се увеличава, като постепенно ще нагрява планетата отвъд границите на условията за живот. Изследването изчислява, че животът на Земята ще приключи около 1 000 002 021 г., когато условията на повърхността ще бъдат твърде екстремни, за да поддържат дори най-устойчивите организми.

