България

След кадри в социалните мрежи: МВР откри водача, блъснал куче в Севлиево

Проверката е започнала след публикация и сигнали от граждани. Срещу шофьора е образувано административнонаказателно производство

3 ноември 2026, 15:23
След кадри в социалните мрежи: МВР откри водача, блъснал куче в Севлиево
Източник: iStock
  • В Севлиево 42-годишен шофьор от Ловеч е блъснал и убил бездомно куче с автомобил BMW на 31 октомври.
  • Полицията е установила водача чрез свидетелски показания и записи от камери, а автомобилът е спрян от движение заради технически изменения.
  • Срещу шофьора е започнато административно производство, а материалите ще бъдат изпратени в прокуратурата.

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Незабавна проверка по случай на блъснато и починало бездомно куче в Севлиево е започнала по разпореждане на директора на Областната дирекция (ОД) на МВР в Габрово старши комисар Илиян Иванов. Това сочи информация от Областната дирекция на МВР в Габрово, цитирана от BTA Bulgaria.

От полицията в Габрово посочиха, че през тази година са работили по четири сигнала за посегателства над животни.

Проверката е започнала вчера след публикация в социалните мрежи, а впоследствие в Районното управление в Севлиево са постъпили и сигнали от граждани.

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В хода на предприетите действия е установено, че на 31 октомври около 15:25 часа 42-годишен мъж от Ловеч, управлявайки лек автомобил BMW по улица „Стара планина“ в Севлиево, е блъснал бездомно куче. Вследствие на удара животното е починало.

Полицейските служители са снели сведения и са прегледали записи от камери за видеонаблюдение в района. При проверката е установено и изменение в техническата конструкция на автомобила, поради което превозното средство е спряно от движение.

Спрямо водача е започнато административнонаказателно производство. След окомплектоване на всички материали преписката ще бъде изпратена по компетентност на Районната прокуратура.

За случая стана известно след разпространени кадри от граждани в общ имейл до медиите в област Габрово. БТА се обърна към Областната дирекция на МВР в Габрово и Областната дирекция по безопасност на храните с въпроси вчера, като до този момент няма отговор на отправеното запитване.

 

Източник: БТА    
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