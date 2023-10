След голяма почивка от Холивуд: Мег Райън се завръща в романтична комедия

Ф илмът „What Happens Later“ е нова романтична комедия, в която 61-годишната Мег Райън се завръща като актриса, режисьор и сценарист.

След участието си в любими филми като „Когато Хари срещна Сали“ и „Безсъници в Сиатъл“, тя затвърди статута си на вечната кралица на романтичните комедии.

С нарастването на славата ѝ растеше и решимостта ѝ да се отдръпне от светлината на прожекторите.

„Взех си голяма почивка, защото чувствах, че има толкова много други неща, които исках да развия“, каза тя, включително като майка на двете си деца, син Джак, на 31 години, от бившия ѝ съпруг Денис Куейд и дъщеря Дейзи на 18, която тя осинови през 2006 г.

„Хубаво е да мислиш за актьорството като за работа, а не за начин на живот“, каза тя в голямо интервю за американското списание People.

Сега – осем години след последния ѝ филм „Итака“, нейният режисьорски дебют през 2015 г., тя се завръща на големия екран този ноември с новата романтична комедия „What Happens Later“. Това е история за бивши любовници, които за една нощ се озовават заедно на регионално летище.

These two 🥰 Meg Ryan and David Duchovny find themselves fanning an old flame while stranded together in the middle of a winter storm in #WhatHappensLater. Coming only to theaters November 3! Tickets now on sale: https://t.co/YdFEkRFD24 pic.twitter.com/MzCMb1ZL9M