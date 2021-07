Кратерът Дарваза: Къде се намират "Портите на ада"

П устинята Каракум заема около 70% от територията на Туркменистан. Бихте могли да се скитате из нея в продължение на дни и да видите само безкрайни гребени и долини. Но ако се отправите към северната централна равнина на пустинята, може да се натъкнете на наистина сюрреалистично място: кратерът Дарваза, който бълва огън от десетилетия и е известен като "Портите на ада", пишат от Би Би Си.

