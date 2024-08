"В него има нещо страховито": Гаснат пламтящите "порти на ада" в Туркменистан

Р ядко се случва промишлена авария да се превърне в голяма туристическа атракция.

Но когато преди повече от 50 години съветски изследователски екип прави сондажи за природен газ в Туркменистан, се смята, че е предизвикал верижна реакция, която е създала газовия кратер Дарваза - гигантска огнена дупка, която в крайна сметка се е превърнала в най-посещаваната забележителност в страната.

Наричан още „Портата на ада“ и „Сиянието на Каракум“, феноменът се причинява от пламъци, подхранвани от метан, които излизат от десетки отвори по повърхността на кратера. Заставайки около ръба, можете да усетите силна топлина, която се излъчва от дупката. Особено драматично е през нощта - огнените езици пламтят под звездното небе.

Обграден от дюни и скални възвишения в отдалечена част на пустинята Каракум, кратерът е основна спирка в почти всяка обиколка на централноазиатската страна.

Когато пътниците за първи път започват да се стичат към Дарваза, там не е имало никакви услуги или удобства за посетителите и е трябвало да си донесете всичко необходимо за нощувка. В днешно време има три постоянни лагера с възможност за нощувка в юрти или палатки, както и за хранене и моторизиран транспорт до ръба на кратера за тези, които не искат да ходят пеша.

Known as “The Gates of Hell”, this 230 feet wide hole has been continuously burning since a 1971 Soviet drilling accident. pic.twitter.com/LGCoVtwCSf