Приятел на принц Уилям и Кейт Мидълтън загина след падане от покрив на хотел

З везда от „Биг Брадър“, който е учил в един и същи университет с принц Уилям, трагично загина на 45-годишна възраст, след като падна от покрива на лондонски хотел.

Бен Дънкан, който се появи като състезател в 11-ия сезон на популярното риалити шоу, е починал в четвъртък. Той загинал, след като паднал от седмия етаж на бара на покрива на хотел „Трафалгар Сейнт Джеймс“ в центъра на Лондон, съобщиха от полицията.

Prince William and Princess Kate Middleton’s pal from college, Ben Duncan, has reportedly died.



Органите на реда са били извикани в луксозния петзвезден хотел, след като били получени сигнали за „мъж на покрива“.

Говорител на Столичната полиция заяви: „Служителите са реагирали на сигнал за мъж на покрива на сграда на улица „Кокспър“ в Уестминстър в 23:02 часа в четвъртък, 30 октомври. Мъжът, за съжаление, падна от височина. Въпреки усилията на лондонската спешна помощ, той беше обявен за мъртъв на място. Смъртта му е неочаквана, но не и подозрителна.“

След като напусна къщата на „Големия брат“, Бен – за когото се твърди, че е бил приятел с принц Уилям – продължи да участва в редица популярни риалити предавания.

Той учил в университета „Сейнт Андрюс“ заедно с Уилям и Кейт, когато двамата започнали да се срещат. Според информации Бен е бил част от вътрешния им приятелски кръг, преди да се насочи към телевизионната кариера. Твърди се, че е присъствал на известния момент, когато Кейт блеснала на университетско модно ревю и привлякла вниманието на бъдещия принц на Уелс.

Бен си спомня: „Беше краят на първата им година. Бях там и лично имаше много привлекателни момичета. Тя беше в много дръзка рокля – прозрачна, почти като от мрежа. Тя го подмина по пътя към подиума и нещата никога повече не бяха същите – цялата история на монархията беше променена.“

През ноември 2010 г. Бен разказа, че по време на обучението си в университета е имал контакт с кралската охрана, която следяла за безопасността на младата двойка.

Той се появява и в други предавания като австралийското „Ladette to Lady“, „Come Dine With Me“ и „Celebrity Coach Trip“ по Channel 4. Бен беше интервюиран и по време на излъчването на сватбата на принц Уилям и принцеса Кейт през 2011 г., когато сподели впечатленията си от церемонията.

Популярността му в „Биг Брадър“ нарасна, след като призна, че би направил всичко, за да избегне работа от девет до пет. При влизането си в къщата Бен се пошегува, че не е казал на никого за участието си, „за да не бъде съден“. На въпроса коя луксозна вещ би взел със себе си, той отговори: „Компетентен фризьор и стилист.“

Въпреки чаровния си хумор, Бен често влизал в конфликти със съквартирантите си и почти всяка седмица получавал номинации за изгонване.

Пред Digital Spy той обясни: „Правих коментари, но сме под напрежение и човек понякога става остър. Марио и Джон Джеймс избухват и експлодират. Аз съм доста спокоен, но имам силно саркастично чувство за хумор. Възпитан съм така и това може да звучи гадно. Ако съм наранил чувствата на някого, съжалявам.“

В същия сезон участва и Джози Гибсън, която по-късно спечели шоуто и стана една от най-обичаните личности на ITV, утвърждавайки се като водеща на „This Morning“. Романсът ѝ с Джон Джеймс Партън приключи, но двамата продължиха с общото си spin-off предаване „Има нещо за Джози“.