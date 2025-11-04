След три развода - Ким Кардашиян отказва да бъде бракоразводен адвокат

К им Кардашиян може да е на седмици от това да разбере дали е издържала правните си изпити, но тя заявява, че е сигурна, че бракоразводното право не е част от бъдещето ѝ, предаде ВВС.

45-годишната звезда, която играе бракоразводния адвокат Алура Грант в предстоящата правна драма на Disney+ „All's Fair“, споделя пред BBC, че е „по-заинтересована от криминалното правосъдие и реформите“ и добавя: „Не мисля, че някога бих могла да се занимавам с брачно право.“

Кардашиян учи за адвокат през последните шест години, като преминава през стажуване, което премахва необходимостта от университетска диплома.

„Беше най-лудата идея, че ще уча право – но за мен всичко това има смисъл и се надявам завинаги да остана любопитна и винаги да искам да опитвам нови неща“, казва тя.

Кардашиян, която има четири деца с бившия си съпруг Кание Уест, също управлява модната марка за бельо SKIMS и участва в риалити сериала „The Kardashians“ със семейството си.

Интересът ѝ към криминалното правосъдие е документиран в нейните риалити предавания, където тя се застъпва за реформа в затворите в САЩ и намаляване на присъдите за първонарушители.

Недоволна от вече натоварения си график, скорошният ѝ преход към актьорството предизвика изненада, но това не намали амбицията на Кардашиян.

„Предполагам, че просто не живея в рамките на тези очаквания“, казва тя.

Тя споделя, че „обича да приема конструктивна критика“, но не разбира защо хората смятат, че „не може да направи нещо, което иска да прави, за което е любопитна или иска да научи“.

Първото ѝ истинско запознанство с актьорството беше през 2023 г., когато участва в 12-ия сезон на „American Horror Story“, където изигра ролята на публицист.

Кардашиян получи предимно положителни отзиви от критиците за ролята си, което я насърчи да поеме повече актьорски ангажименти.

„All's Fair“ я събира отново с режисьора на „American Horror Story“ Райън Мърфи, който стои зад хитови сериали като „Glee“ и „Pose“.

Най-новият му проект, „All's Fair“, е правна драма, развиваща се в САЩ, в която Кардашиян играе бракоразводен адвокат заедно със Сара Полсън, Наоми Уотс, Глен Клоуз, Нийси Наш и Теяна Тейлър.

Кардашиян казва, че приоритетът ѝ е бил да „дойде подготвена“ на снимачната площадка, добавяйки, че прекарва всеки ден „наблюдавайки и уча от тези жени“, които нарича „най-добрите треньори на актьори в света“.

Тя добавя, че е изпитвала голям натиск, защото хората зад шоуто „поемаха риск, работейки с мен“.

„Последното нещо, което бих искала, е да бъда непрофесионална, да закъснявам или да не знам репликите си“, казва тя.

„All's Fair“, за който Disney+ твърди, че държи рекорда за най-гледания трейлър на всички времена, е зрелищна драматизация на живота на адвокати, натоварени с управлението на разводи за богати и известни клиентки.

Кардашиян казва, че разводът е „толкова близка тема“ след като го е преживяла „със семейството и родителите си, докато расте“.

Сама тя е била разведена три пъти – последно с Кание Уест през 2022 г. след осем години брак.

Въпреки че казва, че историите на жените в шоуто „не се основават на нищо, през което съм преминала“, тя „определено е била вдъхновена“ от обучението си за адвокат.

Нейната колежка Уотс също признава, че макар шоуто да е може би сензационно, историята за „жени, които се чувстват завършени, сякаш животът им е приключил, разбит на парчета“ в края на една връзка е позната за мнозина.

Наш, която играе юридически следовател в шоуто, казва, че разводът е нещо, което много хора „имат общо с други жени и знаменитости“, и смята, че шоуто е толкова привлекателно заради своята близост до реалността, макар и по-драматичен начин.

Полсън добавя, че макар централната тема на шоуто да е разводът, „конфликтът и разрешаването му са красива част от шоуто“, което също „засяга големи, важни и емоционални връзки“.

Голямата част от разговорите около шоуто се въртят около силата на изцяло женския актьорски състав, в който участват някои от най-големите имена в Холивуд.

Всички актьори споделят, че именно Райън Мърфи – който е спечелил шест награди „Еми“, една „Тони“ и две „Грами“ в 25-годишната си кариера в телевизията, киното и театъра – ги е убедил да се присъединят.

„Той [Мърфи] се обажда и аз обикновено не му отказвам“, шегува се Полсън.

Полсън е може би един от най-големите сътрудници на Мърфи, участвала в девет сезона на „American Horror Story“ между 2011 и 2021 г.

Кардашиян казва, че целият актьорски състав се е включил в проекта „на сляпо“, но беше страхотно да види „магията на Мърфи да оживява“.

„Райън беше много целенасочен в това, той наистина обича да издига жените и да прави тези женски актьорски състави, което е много вдъхновяващо. Той го написа по този начин, не го виждаше по друг“, добавя тя.

Уотс също е съгласна, отбелязвайки, че сценаристът и продуцент „успява да открие пространства, които не са били посещавани преди“.

„Той е страхотен в създаването на истории за жени на определена възраст, а за мен това е етапът, в който се намирам в живота си.

Тези жени правят невероятни неща заедно – ние сме толкова различна група – различни възрасти и всичко останало, и се подкрепяме взаимно през историята“, добавя Уотс.

Мърфи подписа петгодишна сделка за развитие с Netflix през 2018 г., която според съобщенията струваше 300 милиона долара.

През това време той създаде две серии за истински престъпления за стрийминг платформата – „Dahmer- Monster: The Jeffrey Dahmer Story“ и „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“, както и драматичния сериал „The Politician“.

Сега Мърфи има нова сделка с Disney+, която включва „All's Fair“.

Той е изпълнителен продуцент на шоуто заедно с Кардашиян, Клоуз, Полсън, Уотс и Наш.

Крис Дженър, майката и мениджър на Кардашиян, също получава кредит като режисьор.