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Скандал във въздуха: Пияна пътничка събу панталоните си и се самозадоволи пред пасажерите

46-годишната барманка Кати Инзер от Мериленд беше задържана от полицията във Флорида след скандален инцидент на борда на American Airlines. Свидетели разказват за непристойно поведение, докато заподозряната твърди, че не помни нищо от полета

6 октомври 2026, 13:04
Скандал във въздуха: Пияна пътничка събу панталоните си и се самозадоволи пред пасажерите
Източник: Getty images/ iStock

46-годишна жена предизвика скандал на борда на самолет, след като съблече панталоните си и започна да мастурбира пред останалите пътници по време на полет от Балтимор до Маями, пише New York Post.

Инцидентът с Кати Инзер е станал малко след излитането на вечерния полет на American Airlines на 11 септември, се посочва в официалния доклад на шерифската служба в окръг Маями-Дейд.

Според документа друг пасажер се е оплакал на екипажа, че Инзер е „свалила панталоните си и е започнала активно да мастурбира, докато издава неприлични звуци“.

Когато стюардесата се приближила до нея, жената спряла, облякла се и заспала до края на полета.

При кацането във Флорида органите на реда установили, че Инзер мирише силно на алкохол и е със зачервени очи. Пред полицаите тя заявила, че няма никакъв спомен за случилото се, тъй като е спяла през цялото време.

За случая първи съобщи изданието The Smoking Gun, като отбеляза, че преписката е препратена към ФБР, тъй като юрисдикцията за престъпления, извършени във въздуха, е специфична.

Само седмица преди този случай, пътничка на United Airlines алармира за подобен инцидент по време на сутрешен полет от Рочестър до Нюарк. Тогава жената бе принудена да седи до мъж, който се самозадоволявал, а впоследствие авиокомпанията ѝ предложила компенсация от едва 100 долара под формата на ваучер.

От Министерството на транспорта на САЩ призовават всеки, който стане свидетел на сексуално посегателство или непристойно поведение по време на полет, незабавно да уведоми кабиния екипаж или местните власти при кацане.

По данни на ФБР, само за изминалата година са разследвани 104 случая на сексуално посегателство и неприлично поведение на борда на търговски самолети.

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