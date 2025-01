Хаос във въздуха: Пасажер опита да отвори аварийния изход на самолет (ВИДЕО)

Н еотдавнашен полет на Korean Air беше прекъснат от хаос, когато пътник се опита да отвори аварийния изход на самолета по време на полет. Шокиращото събитие, заснето на видео, предизвика паника сред пътниците, но благодарение на бързата реакция на екипажа, опасна ситуация бе предотвратена.

Инцидентът се случи, когато пътник посегнал към аварийната врата по време на пътуването. Въпреки че на тази височина е невъзможно вратата да бъде отворена, опитът му създал силно напрежение сред останалите на борда. Видео от случилото се показва как пътникът се опитва да отвори вратата, докато останалите гледат със смущение и несигурност какво се случва.

Един очевидец коментира: "Защо някой би искал да отвори врата в самолет?”

Друг добави: “Това е ситуация, в която никога не искам да се озова.”

Стюардесите незабавно се намесили, за да спрат пътника. Тъй като той оказвал съпротива, петима членове на екипажа – се включили, за да го спрат. Тяхната бърза и координирана реакция овладяла ситуацията и предотвратила всяка потенциална опасност за пътниците и екипажа.

Korean Air passenger tries to open emergency exit during flight pic.twitter.com/9yMLWtg2vV