Свят

Нов огромен скандал на върха на футбола: Разкриха тайни милиони за Джани Инфантино

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е обвинен в ново нарушение на правилника, след като стана ясно, че е получил допълнителни 1,3 млн. паунда извън официалния отчет, с които вероятно е финансирал луксозния си живот в Маями

13 октомври 2026, 11:14
Нов огромен скандал на върха на футбола: Разкриха тайни милиони за Джани Инфантино
Източник: БГНЕС/ВЕСТИ

П резидентът на ФИФА Джани Инфантино се забърка в пореден скандал.

Швейцарецът е обвинен в извършването на "поредното явно нарушение на правилника на ФИФА", след като стана ясно, че е получил допълнително възнаграждение в размер на 1,3 милиона паунда, надхвърлящо официално обявените му доходи от 4 милиона паунда.

Според британското издание Telegraph допълнителните средства са дошли от дъщерно дружество на ФИФА, създадено за организирането на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Тази сума не фигурира в годишния отчет на ръководния орган за 2024 г.

Документи, подадени към Службата за вътрешни приходи на САЩ (IRS), показват, че компанията FWC2026 US Inc. му е изплатила 1,76 милиона долара (1,3 милиона паунда). Международната футболна централа не е оповестила тази сума за въпросната година. В годишния отчет на ФИФА за 2024 г. е посочено, че на Инфантино е изплатено възнаграждение в размер на 4,27 милиона швейцарски франка (3,88 милиона паунда).

Този пропуск е от съществено значение, тъй като в устава на ФИФА изрично е записано, че "индивидуалното възнаграждение на президента на ФИФА трябва да бъде публично оповестено".

Междувременно се засилват спекулациите, че именно това допълнително плащане е финансирало луксозния му начин на живот в Маями, където преди началото на Световното първенство той е живял в имение на брега на океана срещу наем от десетки хиляди долари месечно.

Източник: БГНЕС    
Джани Инфантино ФИФА Скандал Финансови нарушения Корупция Недекларирани доходи Световно първенство 2026 Футбол Луксозен живот Нарушение на правилника
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