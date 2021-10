Алек Болдуин с първи думи за фаталната стрелба

А ктьорът Алек Болдуин, който простреля фатално операторката Халина Хътчинс по време на снимките на филма Rust в Ню Мексико, след катому беше дадено оръжие, в което е имало истински патрон, говори пред журналисти на първи път.

Болдуин беше със съпругата си Хилария, когато спря да говори с фотографи в Манчестър, Върмонт. Той каза, че ще подкрепи нови мерки, ограничаващи използването на оръжия на снимачните площадки, за да се повиши безопасността на снимачния екип.

Алек Болдуин простреля смъртоносно жена

„Какво искате да знаете?“, попита Алек Болдуин, докато съпругата му извади мобилния си телефон и очевидно записваше импровизираната пресконференция. Актьорът каза:

„Умря една жена. Тя беше моя приятелка“.

Alec Baldwin speaks out on the fatal shooting of cinematographer Halyna Hutchins on the set of RUST:



“She was my friend ... We were a very, very well-oiled crew shooting a film together, and then this horrible event happened." pic.twitter.com/QzVISWk8Qy