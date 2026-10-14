Силвестър Сталоун: Сватбата на дъщеря ми е толкова скъпа, че няма да се пенсионирам

80-годишният Силвестър Сталоун показа перфектно чувство за хумор, разкривайки колко му коства подготовката за предстоящата сватба на неговата дъщеря София. По време на гостуване в сутрешното шоу Live with Kelly and Mark, звездата от сериала Tulsa King бе запитан от водещата Кели Рипа колко смята да „извади от джоба си“ за празника, съобщи People.

Отговорът на актьора предизвика бурни смях и аплодисменти в студиото: „О, човек, направо ме е срам да си кажа - но просто няма да мога да се пенсионирам! Сериозно ви говоря, не мога да се пенсионирам“.

Годеж и благословия в стил Роки

30-годишната София Сталоун обяви годежа си с дългогодишния си приятел Майкъл Шихан в края на август, споделяйки романтични кадри в Instagram с думите: „Завинаги с моя най-добър приятел“.

Силвестър Сталоун изгледа бъдещия си зет с бащинска гордост и го охарактеризира като „страхотен мъж“. Актьорът разкри, че Шихан му е поискал официално благословението, преди да падне на едно коляно.

🔗: https://t.co/DGHiv2yjD7 Sylvester Stallone says he’s working hard to foot the bill for his daughter Sophia Stallone‘s upcoming wedding. 📷: Instagram https://t.co/LOSviLNVfS — Evon Italian Love (@Evontiamo1) October 14, 2026

На шегата на водещата Кели Рипа, че младият мъж сигурно е бил ужасен от срещата с екшън иконата, Сталоун отвърна с усмивка, допълвайки, че съпругата му Дженифър Флавин е трябвало да присъства като „съдия“, за да овладее напрежението.

По време на разговора съвместният водещ Марк Консуелос припомни култова реплика от емблематичния филм Роки II, в която героят на Слай предлага брак на Адриан. Сталоун веднага влезе в тон с шегата, цитирайки обещанието на Роки, че няма да оставя косми в мивката.

Семейни връзки и голяма любов

Силвестър Сталоун и Дженифър Флавин, които са женени от 1997 г., имат три дъщери - София (30 г.), Систин (28 г.) и Скарлет (24 г.). Актьорът има и двама сина от първия си брак - Серджо и покойния Сейдж, който почина през 2012 г.

В минало интервю съпругата му Дженифър споделя, че от всички деца София най-много прилича на баща си: „Те имат специална връзка. Мислят по един и същ начин, имат еднакви движения... София е голямата любов в живота му“.