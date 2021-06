Шърли Темпъл - детето, което спечели "Оскар" на 6 години

А ко отворите началната страница на Гугъл днес, ще видите анимация на малко момиче, което танцува. Това е така, тъй като днешният дудъл на компанията е посветен на американската актриса, певица, танцьорка и дипломат Шърли Темпъл.

Причината е, че на 9 юни 2015 г. Историческият музей в Санта Моника открива специална експозиция, посветена на Шърли Темпъл, включваща колекция от нейни вещи.

Но как едно малко момиченце се превръща в световна звезда?

Шърли Темпъл е родена на 23 април 1928 г. в Санта Моника, Калифорния и започва да взима уроци по танци още на тригодишна възраст. Със своите известни трапчинки, руси къдрици и добра работна етика, тя пленява американската нация, когато получава роля в мюзикъла "Stand Up And Cheer" от 1934 г. През същата година Темпъл участва в дузина филми, включително "Bright Eyes", където изпълнява това, което се превръща в една от най-известните ѝ роли - "On the Good Ship Lollipop". Преди дори да навърши 10 години, Темпъл е една от най-популярните актриси в американското кино -

дори става първата детска звезда, която получава награда "Оскар" само на шест години!

Източник: Getty Images/Guliver

През 1942 г. безпрецедентният талант на Темпъл я отвежда и към радиоефира с "Junior Miss", радиокомедия за тийнейджърка, израснала в Ню Йорк. Тя продължи да участва във филми през всичките си тийнейджърски години и на 22-годишна възраст се оттегли от филмовата индустрия като холивудска икона. През 1958 г. Темпъл разказва едноименната "Книга с истории на Шърли Темпъл", детски телевизионен сериал, който адаптира семейни истории - понякога дори заснети на живо. Това бележи последния ѝ поход в американската развлекателна индустрия, преди нейния грациозен преход в сферата на обществените услуги.

През целия си живот Шърли Темпъл е отдадена на каузата да подобри живота на другите.

През 1969 г. тя е назначена за представител на САЩ на 24-та сесия на Общото събрание на ООН. Нейната кариера в политиката включва участието ѝ като представител на САЩ през 1972 г. на Конференцията на ООН за жизнената среда на човека. Като признание за нейните дипломатически постижения, които включват посланичество в Гана и превръщането в първата жена шеф на протокола към Държавния департамент, тя е назначена за почетен служител на външната служба през 1988 г.

Източник: Getty Images/Guliver

През 2006 г. Гилдия на киноактьорите връчи на Темпъл своята награда за цялостен принос. Шърли Темпъл почина на 10 февруари 2014 г. на 85-годишна възраст.

ШЪРЛИ ТЕМПЪЛ - ОТ НАЙ-ИЗВЕСТНОТО ДЕТЕ АКТЬОР ДО ДИПЛОМАТ

Колко трае любовта в Холивуд (СНИМКИ)

Жената, която Холивуд не успя да промени