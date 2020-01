Брад Пит и Дженифър Анистън се прегърнаха по време на събитие

В началото на месеца писахме, че според източник Брад Пит и Дженифър Анистън са се срещнали на едно от партитата след наградите "Златен глобус".

Сега обаче двете звезди без притиснения се срещната официално пред камерите, този път по време на наградите на американската Гилдия на филмовите актьори (SAG awards).

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ МОМЕНТА МЕЖДУ ДВАМАТА

Фотографите уловиха краткия момент, който се превърна в широко коментиран и споделян в мрежата.

Това стана малко след като Анистън спечели стауетка за най-добра драматична актриса, пише сп. "Харпърс базар" (Harpers Bazaar)

Малко преди прегръдката им, Брад Пит е заснет как гледа своята бивша половинка, докато тя получава своята престижна награда. Самият Пит също спечели награда за своята роля в "Имало едно време в Холивуд".

The cutest moment of the night? Brad Pitt made sure to catch Jennifer Aniston's #SAGAwards win backstage pic.twitter.com/bfOF2M3wEe