Брад Пит и Дженифър Анистън са се срещнали

Б рад Пит и Дженифър Анистън не само, че присъстваха (не бяха заедно) на тазгодишните награди "Златен глобус", но са имали възможност и да обменят няколко думи след церемонията.

Преди церемонията Брад Пит разкри, че връзката му с Дженифър Анистън е нищо друго освен приятелска.

Актьорът я нарече добра приятелка в неделя, когато двамата присъстваха на церемонията по връчване на наградите.

При пристигането си на церемонията Брад Пит беше попитан как се чувства на един червен килим заедно с Дженифър Анистън.

"Да, ще се видим с Джен. Тя е добра приятелка", отговори с усмивка Брад на въпроса на Entertainment Tonight (ET).

Дженифър Анистън, във видимо добро настроение, наблюдаваше как бившият й грабна наградата за мъжка поддържаща роля за участието си във филма "Имало едно време в Холивуд".

Jennifer Aniston laughed at Brad Pitt’s Titanic joke, she smiled when he talked about his parents, her former in-laws and smiled multiple times. 2020 and I’m sitting here still believing there’s a chance #GoldenGlobes pic.twitter.com/l0hzbf4TQ1