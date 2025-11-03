Малдивите забраниха пушенето за всички, родени след 2007 година

М алдивите станаха първата страна, която наложи забрана за пушене на поколения – с което пушенето, купуването и продажбата на тютюневи изделия са забранени за всички, родени след 1 януари 2007 г, съобщи CNN.

Забраната влезе в сила в събота в южноазиатския архипелаг, „отбелязвайки исторически момент в усилията на нацията за защита на общественото здраве и насърчаване на поколение без тютюн“, заяви Министерството на здравеопазването на страната.

"Тази мярка прави Малдивите първата страна в света, която налага национална забрана на тютюна за всички поколения“, се добавя в съобщението.

Според Световната здравна организация , тютюнопушенето причинява над седем милиона смъртни случая в световен мащаб всяка година. Към 2021 г. повече от една четвърт от възрастното население на Малдивите (на възраст от 15 до 69 години) е употребявало тютюн, според национално проучване . Този процент е почти двойно по-висок за младите тийнейджъри на възраст от 13 до 15 години.

🇲🇻 Maldives just launched a generational smoking ban (Nov 1, 2025): Anyone born 2007+ (<18) incl. tourists is banned from buying/using tobacco. Vapes fully banned for all. Beside New Zealand the first country with a phase-out! 🚭 @EUCouncil @EU_Commission @AuswaertigesAmt… pic.twitter.com/QHXS9U6WL7 — Andreas Witte (@Andreas_Witte) November 1, 2025

За сравнение, близо 20% от възрастните в Съединените щати са употребявали тютюн през 2022 г., а почти 12% от възрастните в Обединеното кралство са били пушачи през 2023 г.

Въпреки че Малдивите са първата страна, която въвежда подобна забрана, подобни предложения са били обсъждани – и почти наложени – в други части на света.

Нова Зеландия беше близо до налагането на нещо подобно през 2022 г., когато правителството прие водеща в света забрана за пушене, която би забранила продажбата на тютюн на всеки, роден след 1 януари 2009 г.

Но забраната, която трябваше да влезе в сила през 2024 г., така и не беше въведена. Само година след приемането на законопроекта, той беше отменен , за да се помогне за покриване на данъчните облекчения – което разгневи служителите на общественото здравеопазване и антитютюнопушещите групи.

🚭 Maldives Begins ‘Generational Ban’ on Smoking



A smoking ban has been implemented on anyone born after January 2007 on the island, becoming the only country with a generational prohibition on tobacco, according to its health ministry.



Vendors caught selling tobacco products… pic.twitter.com/a42ojiSyjJ — RT_India (@RT_India_news) November 2, 2025

Подобни законопроекти бяха предложени във Великобритания през последните години, но не бяха приети; нова версия сега си проправя път през парламента. Законопроектът ще забрани тютюнопушенето за всички, родени след 1 януари 2009 г., и ще затегне регулациите върху продажбата на тютюневи изделия и продукти за вейпинг.

Редица британски здравни лидери подписаха отворено писмо миналата седмица, призовавайки за приемането на законопроекта и осъждайки забавянията в процеса досега. През шестте месеца след последното обсъждане на законопроекта в парламента, над 120 000 млади хора са започнали да пушат, се твърди в писмото, подписано от ръководителите на големи болници, благотворителни организации за борба с рака и клонове на Националната здравна служба (NHS).

Забраната на Малдивите е само поредната стъпка от дългогодишните усилия на страната за ограничаване на тютюнопушенето, включително електронните цигари.

Правителството забрани вноса, притежанието, употребата, производството и разпространението на всички видове вейп на Малдивите в края на 2024 г., независимо от възрастта.

Властите се надяват да намалят тютюнопушенето навсякъде в архипелага, като планират да създадат клиники за борба с тютюнопушенето, които ще предлагат лекарства, които да помогнат на хората да се откажат от тютюневите изделия.

По-рано това лято президентът дори предложи парична награда за жителите на всеки остров, който напълно премахне тютюнопушенето.