Свят

Малдивите забраниха пушенето за всички, родени след 2007 година

Новият закон цели да създаде „поколение без тютюн“ и да защити общественото здраве

3 ноември 2025, 11:00
Малдивите забраниха пушенето за всички, родени след 2007 година
Източник: iStock

М алдивите станаха първата страна, която наложи забрана за пушене на поколения – с което пушенето, купуването и продажбата на тютюневи изделия са забранени за всички, родени след 1 януари 2007 г, съобщи CNN.

Забраната влезе в сила в събота в южноазиатския архипелаг, „отбелязвайки исторически момент в усилията на нацията за защита на общественото здраве и насърчаване на поколение без тютюн“, заяви Министерството на здравеопазването на страната.

"Тази мярка прави Малдивите първата страна в света, която налага национална забрана на тютюна за всички поколения“, се добавя в съобщението.

Според Световната здравна организация , тютюнопушенето причинява над седем милиона смъртни случая в световен мащаб всяка година. Към 2021 г. повече от една четвърт от възрастното население на Малдивите (на възраст от 15 до 69 години) е употребявало тютюн, според национално проучване . Този процент е почти двойно по-висок за младите тийнейджъри на възраст от 13 до 15 години.

За сравнение, близо 20% от възрастните в Съединените щати са употребявали тютюн през 2022 г., а почти 12% от възрастните в Обединеното кралство са били пушачи през 2023 г.

Въпреки че Малдивите са първата страна, която въвежда подобна забрана, подобни предложения са били обсъждани – и почти наложени – в други части на света.

Нова Зеландия беше близо до налагането на нещо подобно през 2022 г., когато правителството прие водеща в света забрана за пушене, която би забранила продажбата на тютюн на всеки, роден след 1 януари 2009 г.

Но забраната, която трябваше да влезе в сила през 2024 г., така и не беше въведена. Само година след приемането на законопроекта, той беше отменен , за да се помогне за покриване на данъчните облекчения – което разгневи служителите на общественото здравеопазване и антитютюнопушещите групи.

Подобни законопроекти бяха предложени във Великобритания през последните години, но не бяха приети; нова версия сега си проправя път през парламента. Законопроектът ще забрани тютюнопушенето за всички, родени след 1 януари 2009 г., и ще затегне регулациите върху продажбата на тютюневи изделия и продукти за вейпинг.

Редица британски здравни лидери подписаха отворено писмо миналата седмица, призовавайки за приемането на законопроекта и осъждайки забавянията в процеса досега. През шестте месеца след последното обсъждане на законопроекта в парламента, над 120 000 млади хора са започнали да пушат, се твърди в писмото, подписано от ръководителите на големи болници, благотворителни организации за борба с рака и клонове на Националната здравна служба (NHS).

Забраната на Малдивите е само поредната стъпка от дългогодишните усилия на страната за ограничаване на тютюнопушенето, включително електронните цигари.

Правителството забрани вноса, притежанието, употребата, производството и разпространението на всички видове вейп на Малдивите в края на 2024 г., независимо от възрастта.

Властите се надяват да намалят тютюнопушенето навсякъде в архипелага, като планират да създадат клиники за борба с тютюнопушенето, които ще предлагат лекарства, които да помогнат на хората да се откажат от тютюневите изделия.

По-рано това лято президентът дори предложи парична награда за жителите на всеки остров, който напълно премахне тютюнопушенето.

Източник: CNN    
Малдиви Забрана за пушене Поколенческа забрана Тютюневи изделия Електронни цигари Обществено здраве Борба с тютюнопушенето Здравна политика Нова Зеландия Великобритания
Последвайте ни

По темата

Работник пострада при трудова злополука в ТЕЦ

Работник пострада при трудова злополука в ТЕЦ "Бобов дол"

Джей Ди Ванс и Ерика Кърк: Скандална прегръдка стана хит онлайн

Джей Ди Ванс и Ерика Кърк: Скандална прегръдка стана хит онлайн

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през ноември

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през ноември

Новото бягство в Ловеч събуди спомена за Пелов - престъпникът, който изчезна от затвора и умря в дуел

Новото бягство в Ловеч събуди спомена за Пелов - престъпникът, който изчезна от затвора и умря в дуел

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Dacia подготвя ново комби, което да конкурира Skoda Octavia

Dacia подготвя ново комби, което да конкурира Skoda Octavia

carmarket.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 1 ден

Виц на деня

Сега родителите имат приложение за местоположение. По мое време родителите викаха през терасата и ако приложението не отговореше, му правеха актуализация чрез шамар
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Таня Богомилова

Подобриха 37-годишен рекорд на Таня Богомилова

България Преди 9 минути

Щастие зад решетките: Шон "Диди" Комбс се усмихва със затворници

Щастие зад решетките: Шон "Диди" Комбс се усмихва със затворници

Свят Преди 17 минути

Комбс се ръкува с един от мъжете, които изглеждаха щастливи да се запознаят с носителя на награда „Грами“

Снимката е илюстративна

5 зодиакални знака, които са на ръба - почивката е задължителна

Любопитно Преди 39 минути

Кои зодиакални знаци трябва да си дадат пауза, за да избегнат стрес и прегаряне

<p>Бивша ТВ водеща намушка смъртоносно майка си на Хелоуин</p>

Бивша ТВ водеща намушка смъртоносно майка си на Хелоуин, „за да се спаси“

Свят Преди 52 минути

80-годишната Анита Аверс, била открита „в безсъзнание в леглото си с множество прободни рани“

Мъж и жена загинаха в тежка катастрофа край Добрич

Мъж и жена загинаха в тежка катастрофа край Добрич

България Преди 1 час

Автомобилът им се е ударил в канавка, след което се е забил в крайпътно дърво

Израел идентифицира останките на тримата заложници, предадени от "Хамас"

Израел идентифицира останките на тримата заложници, предадени от "Хамас"

Свят Преди 1 час

Досега са върнати 20 тела – сред тях 18 израелци, един тайландски и един непалски гражданин

<p>Семейството на Бритни е ужасено от&nbsp;нов инцидент</p>

"Как можем да я защитим от самата нея": Семейството на Бритни Спиърс е ужасено от нов инцидент

Любопитно Преди 1 час

"Никога не съм виждал знаменитост да е толкова мила, колкото беше Бритни“

.

"Щяха да ме принудят да се бия срещу Украйна"

Свят Преди 1 час

Русия систематично набира млади хора от окупираните украински територии за своята армия

<p>Единственият оцелял от катастрофата на Air India: &quot;Аз съм най-големият <strong>късметлия&nbsp;</strong>на света&quot;</p>

Единственият оцелял от самолетната катастрофа на Air India: "Аз съм най-големият късметлия на света"

Свят Преди 1 час

"Не мога да говоря много. Мисля през цялата нощ, страдам психически. Всеки ден е болезнен за цялото семейство“

Издирват жена в района на Северна Витоша

Издирват жена в района на Северна Витоша

България Преди 1 час

Спасителите съобщиха, че данните за местоположението ѝ са разнопосочни

Дрон затвори летище Бремен за час, тревога за въздушния трафик

Дрон затвори летище Бремен за час, тревога за въздушния трафик

Свят Преди 1 час

Първоначално не е станало ясно кой контролира дрона

Възрастна жена загина при пожар в апартамент във Враца

Възрастна жена загина при пожар в апартамент във Враца

България Преди 2 часа

55-годишната ѝ дъщеря е транспортирана до „Пирогов“ с множество изгаряния и с опасност за живота

<p>Социалният министър с добри новини за пенсиите и&nbsp;за майчинството през втората година</p>

Гуцанов: Пари винаги трудно се намират и винаги, когато има желание - ще се намерят

България Преди 2 часа

"От 3 години майчинските не бяха пипани, не знам дали осъзнавате, че това е огромен скок", категоричен бе Гуцанов

Километрична тапа на АМ "Хемус": Тунел "Витиня" е блокиран

Километрична тапа на АМ "Хемус": Тунел "Витиня" е блокиран

България Преди 2 часа

Причината е била аварирал тежкотоварен автомобил, съобщи директорът на Областното пътно управление-София

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Тръмп за Венецуела: Не вярвам да има война, но дните на Мадуро са преброени

Свят Преди 2 часа

„Няма да ви кажа какво ще направя с Венецуела, дали ще го направя или не“, каза американският президент на въпрос дали САЩ планират удари на сушата

<p>20 коли изгоряха при мистериозни палежи в София&nbsp;</p>

20 коли изгоряха при мистериозни палежи в София тази година

България Преди 2 часа

Полицията не може да каже дали всички тези палежи са дело на един и същи човек

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за кучето си след операция

dogsandcats.bg

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

dogsandcats.bg
1

Сиромашкото лято отстъпва

sinoptik.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg

Дженифър Анистън показа новата си любов в Instagram

Edna.bg

Стана ясна истинската причина принц Уилям да ненавижда чичо си Андрю

Edna.bg

Ботев Пловдив: Заплахите за изпращане в "Б" група не ни плашат, защото имаме най-добрия играч в шампионата

Gong.bg

Лудогорец обяви пресконференция

Gong.bg

„За” и „против” ограниченията на социалните мрежи за деца: Кои държави въведоха регулации и какви са те

Nova.bg

Работник е с опасност за живота след трудова злополука в ТЕЦ "Бобов дол"

Nova.bg