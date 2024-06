Мъж си сложи метална клетка на главата, за да откаже цигарите

К огато се закълнеш в своя Бог, на покойния си баща и на съпругата си да откажеш цигарите, този път наистина трябва да ги спреш.

Ибрахим Юсел е обещал, че след почти четвърт век тежко пушене, ще се откаже от своя порок за своето здраве и доброто на семейството.

(Видеото е архивно: Отбелязваме Световния ден без тютюнопушене)

Всеки предишен негов опит е завършвал в провал, затова този път Юсел е предприел драстични мерки - той е заключил главата си в клетка, сякаш излязла от средновековието, която му пречи да пуши.

Ибрахим Юсел е толкова несигурен в собствената си воля, че след като заключва главата си в клетката всяка сутрин, той дава ключа на съпругата си, за да не се поддава на пристрастяването си на работното място и да не се изкуши.

Турчинът се вдъхновява от друга успешна здравна кампания - предпазните каски, носени от мотоциклетистите и сам изработва приспособлението, като използва повече от 130 метра медна тел, за да го оформи.

Юсел е пушил по две кутии цигари на ден от 16-годишна възраст. След като баща му умира от рак на белия дроб, той отчаяно се опитва да се откаже от цигарите за доброто на своето здраве и на семейството си и затова Юсел от западната провинция Кютахия създава каска, подобна на клетка за птици.

🚨Context/details🚨



Is this the most drastic anti-smoking device ever? Man in Turkey wears a CAGE on his head to stop himself having a cigarette



Mr Yücel, 42, has been smoking two packets of cigarettes a day since the age of 16, according to Hürriyet.

However, since his father… pic.twitter.com/ZS34K76foG