Възрастни жени се сбиха за последната кутия цигари (ВИДЕО)

Д ве възрастни жени бяха заснети да се карат ожесточено в магазин заради последната кутия цигари, разказват свидетели, съобщи DailyMail.

Сцената започнала още на входа – двете се блъскали и удряли по лицето, докато се опитвали да влязат първи.

След това спречкването се пренесло вътре. В един момент по-ниската жена се обърнала с гръб и съперничката ѝ използвала момента, за да я ритне отзад.

През това време няколко клиенти стояли пред магазина, чакайки разправията да приключи. В крайна сметка друга жена се намеси, за да ги разтърве. Инцидентът се е случил миналата седмица в Санкт Петербург, Русия.

По думите на очевидци, спорът избухнал заради последната кутия от любимата им марка цигари „Ladies’“. Наложило се и собственикът на магазина да се намеси, за да прекрати скандала.

Видеото беше качено в TikTok от потребител с псевдоним Fulmistik и бързо стана сензационно– с над 65 милиона гледания и повече от 44 000 коментара.

„Бабушка Боен Клуб“, коментира местен жител.

Друг се пошегува: „По-добра битка от Джейк Пол срещу Майк Тайсън, lol.“

Трети добави: „Русия в цялата си прелест.“