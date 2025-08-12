Свят

Възрастни жени се сбиха за последната кутия цигари (ВИДЕО)

Наложи се и собственикът на магазина да се намеси, за да прекрати скандала

12 август 2025, 15:05
Д ве възрастни жени бяха заснети да се карат ожесточено в магазин заради последната кутия цигари, разказват свидетели, съобщи DailyMail.

Сцената започнала още на входа – двете се блъскали и удряли по лицето, докато се опитвали да влязат първи.

След това спречкването се пренесло вътре. В един момент по-ниската жена се обърнала с гръб и съперничката ѝ използвала момента, за да я ритне отзад.

@uknews.offical Two old ladies brawl in shop ‘over last pack of cigs’#CapCut #jet2holidays #memestikto #jet2 #squidgame #fyp #foryou #kpop #kpop #Old ♬ original sound - Daily UK News

През това време няколко клиенти стояли пред магазина, чакайки разправията да приключи. В крайна сметка друга жена се намеси, за да ги разтърве. Инцидентът се е случил миналата седмица в Санкт Петербург, Русия.

По думите на очевидци, спорът избухнал заради последната кутия от любимата им марка цигари „Ladies’“. Наложило се и собственикът на магазина да се намеси, за да прекрати скандала.

Видеото беше качено в TikTok от потребител с псевдоним Fulmistik и бързо стана сензационно– с над 65 милиона гледания и повече от 44 000 коментара.

„Бабушка Боен Клуб“, коментира местен жител.

Друг се пошегува: „По-добра битка от Джейк Пол срещу Майк Тайсън, lol.“

Трети добави: „Русия в цялата си прелест.“

Източник: Daily Mail    
