Шакира "е имала отворена връзка с Жерар Пике в продължение на 3 години"?

Ш акира и Жерар Пике са имали отворена връзка, преди обвиненията в изневяра да доведат до горчива раздяла и последващо споразумение за попечителство над двете им деца. Това твърди изданието Daily Mail.

Бившата двойка потвърди края на 11-годишната си връзка през юни миналата година, малко след като 36-годишният бивш футболист на Барселона и Испания Пике беше обвинен, че е изневерил на 46-годишната певица.

Shakira 'was in an open relationship with Gerard Piqué for three YEARS' https://t.co/8u96LQbh96 pic.twitter.com/ghq4QDAF4s

Пике, който оттогава започна нова връзка с модела Клара Чиа Марти, по-късно отхвърли твърденията за афера, настоявайки, че "няма изневяра от негова страна".

Оттогава испанският телевизионен оператор Хосе Антонио Авилес настоява, че бившата двойка е била във взаимно приемлива отворена връзка в продължение на три години преди раздялата им.

"Има споразумение, в което "ти правиш каквото искаш, а аз - каквото искам", но пред медиите ние все още сме двойка", заяви Авилес за предполагаемото им споразумение.

Смята се, че твърденията за отворената връзка идват от близкия кръг приятели и семейството на Пике, като се твърди, че мнозина от тях са зашеметени от споменаването на изневяра от страна на Шакира.

„Обкръжението на футболиста беше изненадано от изявлението на Шакира", добави Авилес. "Той е бил раздразнен, когато е разбрал за това от пресата. Той беше изненадан от изявлението, защото този, който поема инициативата, е тя".

Оттогава Шакира се премести в Маями, след като получи пълно попечителство над двете им деца, Милан и Саша, и е романтично свързвана с пилота от Формула 1 Люис Хамилтън.

През юни миналата година колумбийската певица потвърди в Instagram, че вече не е с Пике, но за някои това изявление не беше съвсем неочаквано.

Испанските таблоиди вече разгласяваха, че двойката е на ръба на раздялата, а източници твърдяха, че Пике е изневерил на звездата.

Краткото ѝ изявление гласеше: "Със съжаление потвърждаваме, че пътищата ни се разделят. За доброто на децата ни, които са наш основен приоритет, ви молим да уважавате личния им живот. Благодарим ви за разбирането.“

По-късно по време на интервю, дадено за октомврийския брой на списание ELLE, Шакира разкрива колко труден е бил животът ѝ, тъй като връзката ѝ с футболиста се е разпаднала.

