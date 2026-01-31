Сериозни финансови затруднения преследват принц Хари

Б ританският принц Хари е изправен пред сериозни финансови затруднения, съобщава Page Six. Източници твърдят, че Хари и съпругата му Меган Маркъл стигнали края на договорите си с големи холивудски компании. Шоуто на Меган в Netflix е отменено, а съвместният им проект „Поло“ на същата платформа не е подновен след един сезон. Благотворителната фондация на двойката също е в криза. Двойката съкрати 60 процента от персонала си и не е изключила закриването на фондацията или прехвърлянето ѝ към друга организация.

Междувременно разходите на семейството остават високи. Разходите за охрана варират от 2 млн.-3 млн. долара годишно, в допълнение към многомилионните ипотечни плащания и разходите за персонал.

Мемоарите на Хари, които трябва да бъдат публикувани през 2023 г., са му спечелили 27 милиона долара, но това не е достатъчно, за да покрие всички разходи. Според източник, докато Меган се опитва да изгради кариера, Хари на практика се е превърнал в домакиня, който си стои вкъщи. „Той всъщност не прави нищо в Америка. Изглежда все още е много потопен в миналото“, каза източникът пред изданието.