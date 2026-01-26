„Загубих приятели там“ – принц Хари с остър отговор към Тръмп

П ринц Хари реагира остро на коментарите на президента Доналд Тръмп, че съюзниците от НАТО „са стояли малко встрани“ от фронтовите линии по време на войната в Афганистан, съобщава списание People.

В интервю за Fox News на 22 януари Тръмп постави под въпрос дали съюзниците от НАТО биха „били там“, ако Съединените щати „някога се нуждаят от тях“. „Ние всъщност никога не сме искали нещо от тях. Знаете, те ще кажат, че са изпратили някакви войски в Афганистан или това, или онова. И го направиха, но стояха малко по-назад, малко извън фронтовите линии“, каза той.

Херцогът на Съсекс, който е служил в Британската армия в продължение на десетилетие, включително два пъти в Афганистан, публикува остро изявление чрез своя говорител на 23 януари в отговор на това твърдение.

Words matter. Respect to Prince Harry for giving voice to his own experience and to that of his comrades and their loved ones. pic.twitter.com/qp0G2X199s — Nico Mac (@Nicomac_666) January 23, 2026

„През 2001 г. НАТО задейства Член 5 за първи, и единствен, път в историята“, заяви Хари, позовавайки се на клаузата за колективна отбрана на алианса след атентатите от 11 септември. „Това означаваше, че всяка съюзническа държава е длъжна да застане до Съединените щати в Афганистан в името на нашата обща сигурност. Съюзниците откликнаха на този призив“.

„Аз служих там. Създадох приятелства за цял живот там. И загубих приятели там“, продължава той. „Само Обединеното кралство загуби 457 военнослужещи“.

Хари подчерта и дълготрайното въздействие на войната. „Хиляди животи бяха променени завинаги. Майки и бащи погребаха синове и дъщери. Деца останаха без родител. Семействата продължават да носят тази цена“, каза той. „Тези жертви заслужават да бъдат обсъждани честно и с уважение, докато всички ние оставаме обединени и отдадени на защитата на дипломацията и мира“.

Британският премиер Киър Стармър също реагира на твърдението на Тръмп, като го нарече „обидно и, откровено казано, потресаващо“.

Принц Хари се премести в САЩ, след като през 2020 г. се оттегли от активната си роля в кралското семейство. Той и жена му Меган Маркъл се установиха в нейния роден щат Калифорния, където отглеждат двете си деца.

Макар членовете на кралското семейство традиционно да избягват публични коментари по политически въпроси, Хари продължава да говори открито за военната служба и грижата за ветераните, откакто се оттегли от кралския живот.

Крал Чарлз и други членове на кралското семейство приеха Тръмп, заедно с първата дама Мелания Тръмп, по време на държавно посещение в замъка Уиндзор през септември. Наскоро се появиха и информации, че монархът може да посети Съединените щати през следващите месеци, когато страната се приближава към 250-годишнината от обявяването на независимостта си.

По-рано този месец The Telegraph съобщи, че се очаква крал Чарлз да осъществи държавно посещение в САЩ през април, повтаряйки публикация на The Times от 26 декември, според която са водени напреднали разговори и подобно пътуване е било считано за „много вероятно“.