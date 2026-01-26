Свят

„Загубих приятели там“ – принц Хари с остър отговор към Тръмп

В интервю за Fox News на 22 януари Тръмп постави под въпрос дали съюзниците от НАТО биха „били там“, ако Съединените щати „някога се нуждаят от тях“

26 януари 2026, 10:21
„Загубих приятели там“ – принц Хари с остър отговор към Тръмп
Принц Хари има две мисии в Афганистан   
Източник: GettyImages

П ринц Хари реагира остро на коментарите на президента Доналд Тръмп, че съюзниците от НАТО „са стояли малко встрани“ от фронтовите линии по време на войната в Афганистан, съобщава списание People.

В интервю за Fox News на 22 януари Тръмп постави под въпрос дали съюзниците от НАТО биха „били там“, ако Съединените щати „някога се нуждаят от тях“. „Ние всъщност никога не сме искали нещо от тях. Знаете, те ще кажат, че са изпратили някакви войски в Афганистан или това, или онова. И го направиха, но стояха малко по-назад, малко извън фронтовите линии“, каза той.

Херцогът на Съсекс, който е служил в Британската армия в продължение на десетилетие, включително два пъти в Афганистан, публикува остро изявление чрез своя говорител на 23 януари в отговор на това твърдение.

„През 2001 г. НАТО задейства Член 5 за първи, и единствен, път в историята“, заяви Хари, позовавайки се на клаузата за колективна отбрана на алианса след атентатите от 11 септември. „Това означаваше, че всяка съюзническа държава е длъжна да застане до Съединените щати в Афганистан в името на нашата обща сигурност. Съюзниците откликнаха на този призив“.

„Аз служих там. Създадох приятелства за цял живот там. И загубих приятели там“, продължава той. „Само Обединеното кралство загуби 457 военнослужещи“.

Хари подчерта и дълготрайното въздействие на войната. „Хиляди животи бяха променени завинаги. Майки и бащи погребаха синове и дъщери. Деца останаха без родител. Семействата продължават да носят тази цена“, каза той. „Тези жертви заслужават да бъдат обсъждани честно и с уважение, докато всички ние оставаме обединени и отдадени на защитата на дипломацията и мира“.

Британският премиер Киър Стармър също реагира на твърдението на Тръмп, като го нарече „обидно и, откровено казано, потресаващо“.

Принц Хари се премести в САЩ, след като през 2020 г. се оттегли от активната си роля в кралското семейство. Той и жена му Меган Маркъл се установиха в нейния роден щат Калифорния, където отглеждат двете си деца.

Макар членовете на кралското семейство традиционно да избягват публични коментари по политически въпроси, Хари продължава да говори открито за военната служба и грижата за ветераните, откакто се оттегли от кралския живот.

Крал Чарлз и други членове на кралското семейство приеха Тръмп, заедно с първата дама Мелания Тръмп, по време на държавно посещение в замъка Уиндзор през септември. Наскоро се появиха и информации, че монархът може да посети Съединените щати през следващите месеци, когато страната се приближава към 250-годишнината от обявяването на независимостта си.

По-рано този месец The Telegraph съобщи, че се очаква крал Чарлз да осъществи държавно посещение в САЩ през април, повтаряйки публикация на The Times от 26 декември, според която са водени напреднали разговори и подобно пътуване е било считано за „много вероятно“.

По темата

Източник: People    
принц Хари Доналд Тръмп НАТО афганистанска война военна служба кралско семейство ветерани член 5 британска армия загуби от войната
Последвайте ни
Абсурден капан: Мъж спа под автомобила си, за да не му откраднат регистрационните табели за пореден път

Абсурден капан: Мъж спа под автомобила си, за да не му откраднат регистрационните табели за пореден път

Огромна промяна за Михаел Шумахер, вече не е прикован на легло

Огромна промяна за Михаел Шумахер, вече не е прикован на легло

"Ще бъдеш труп": 15-годишно момиче нападна съученичка в Благоевград

Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?

Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?

Намаляват вдовишките добавки

Намаляват вдовишките добавки

pariteni.bg
Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 12 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 12 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 14 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Денков: Кирил Петков не е изявил желание да участва в листите на ПП</p>

Лена Бориславова извън листите, Кирил Петков остава в ПП: Денков очерта рамката за предсрочния вот и коалицията с ДБ

България Преди 16 минути

Той подчерта, че не става дума за "наказателна акция" срещу бивши членове на партията

Oбичан холивудски фризьор почина на 55 години

Oбичан холивудски фризьор почина на 55 години

Свят Преди 25 минути

Ким Во е работил с с известни личности, включително Гуинет Полтроу, Бритни Спиърс, Памела Андерсън, Голди Хоун, Кейт Хъдсън и Ума Търман

<p>Георгиев: Никой не е упражнявал натиск върху правителството за решението за Съвета за мир</p>

Георг Георгиев: Никой не е упражнявал натиск върху правителството за решението за Съвета за мир

България Преди 29 минути

Нашата дипломация е достатъчно умна, за да не се стига до негативни последици от всякакъв характер, каза още Георгиев

Мъж е с извадена очна протеза след побой, задържани са двама братя

Мъж е с извадена очна протеза след побой, задържани са двама братя

България Преди 40 минути

Инцидентът е станал след пререкание в ранните часове на 25 януари, пострадалият е без опасност за живота

Apple започва AI стратегията си от нулата с нови цели

Apple започва AI стратегията си от нулата с нови цели

Технологии Преди 49 минути

Компанията имаше големи амбиции за Apple Intelligence, но не успя да ги реализира. За тази година е подготвила мащабна смяна на стратегията си, която включва нов подход и фокус над браузъра Safari и гласовия асистент Siri

НОИ с нови данни: По-малко вдовишки добавки

НОИ с нови данни: По-малко вдовишки добавки

България Преди 57 минути

Повече пенсионери взимат добавка за чужда помощ

Кога ще са предсрочните парламентарни избори - прогноза от доц. Христо Орманджиев

Кога ще са предсрочните парламентарни избори - прогноза от доц. Христо Орманджиев

Свят Преди 1 час

Процедурата по назначаването на служебен премиер и служебно правителство не е обвързана с конкретни срокове в Конституцията, добави той

.

Китайският капан: Как търгуват Москва и Пекин

Свят Преди 1 час

Обемът на търговията между Русия и Китай е спаднал за първи път от пет години насам

<p>Силна музика и шум от бормашина: Междусъседски скандал ескалира до стрелба</p>

Силна музика и шум от бормашина: Междусъседски скандал в София ескалира до стрелба с газов пистолет

България Преди 1 час

Скандал между съседите завършил със стрелба

Кратката дрямка възстановява мозъка и подобрява ученето

Кратката дрямка възстановява мозъка и подобрява ученето

Любопитно Преди 1 час

Проучване в списание "NeuroImage" показва, че дори кратка почивка може да помогне на мозъка да се възстанови и да подобри способността си да учи

Две деца загинаха при пожар във Врачанско

Две деца загинаха при пожар във Врачанско

България Преди 2 часа

Пожарът е ликвидиран от един пожарен автомобил с екип от пожарната в Оряхово

Руски предприятия пламнаха след атака с дронове, има ранен

Руски предприятия пламнаха след атака с дронове, има ранен

Свят Преди 2 часа

Руското Министерство на отбраната заяви, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 40 украински дрона през нощта

Зимна буря парализира летища в САЩ

Зимна буря парализира летища в САЩ

Свят Преди 2 часа

Експерти предупредиха, че възстановяването на въздушния трафик може да отнеме дни

Побой над свидетел по дело за купен вот в Гурково, протест заплашва блокади

Побой над свидетел по дело за купен вот в Гурково, протест заплашва блокади

България Преди 2 часа

Нападнатият твърди, че бившият кмет на града Мариян Цонев и синът му Георги са нападателите, а жертвата е бил свидетел срещу управника по дело за купуване на гласове

<p>От Цариград до пустинята - историята на семейство, причислено към светците</p>

Честваме паметта на преподобния Ксенофонт, съпругата и синовете му

България Преди 3 часа

Те са един от редките случаи на изрядно семейно благочестие и единодушие в християнския монашески подвиг

Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

България Преди 3 часа

Изразената Георг Георгиев позиция за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир за неопределено време буди недоумение, каза той

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Майките на Тейлър Суифт и Травис Келси заедно на фестивал

Edna.bg

Мъжът, който живее с лицето на Уил Смит и направи кариера от това!

Edna.bg

Нова информация за състоянието на Шумахер - има промяна

Gong.bg

Амад Диало се подигра на тактиката на Микел Артета

Gong.bg

„Ще бъдеш труп“: Жесток побой над ученичка в Благоевград

Nova.bg

Две деца загинаха при пожар в къща във Врачанско

Nova.bg