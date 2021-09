"Непобедимите" се завръщат, Меган Фокс и 50 Cent влизат в поредицата

А ктрисата Меган Фокс и рапърът и актьор 50 Cent ще се впуснат в новото екшън приключение от поредицата "Непобедимите", съобщи "Холивуд рипортър", позовавайки се на компания "Лайънсгейт".

Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Долф Лундгрен и Ранди Кутюр, които участваха в предишните три филма, ще се завърнат в познатите им роли.

