„Семейство Симпсън“ убиха Мардж... донякъде

П очивай в мир, Мардж Симпсън.

Ами... донякъде.

Финалът на 36-ия сезон на „Семейство Симпсън“ разкри, че Мардж Симпсън е починала – показано чрез сцена в ретроспекция. Епизодът, озаглавен Estranger Things, е фокусиран върху братско-сестринската връзка между Барт и Лиса, която започва да се разпада, след като двамата спират да гледат любимото си детско предаване The Itchy & Scratchy Show. Мардж се тревожи, че децата ѝ ще се отчуждят – опасение, което се сбъдва 35 години по-късно, когато тя вече е починала. В това бъдеще Лиса е комисар в НБА, а овдовелият ѝ баща Хоумър живее в дом за възрастни, управляван нелегално от Барт.

Има кратка, емоционална сцена от погребението на Мардж, в която Хоумър стои със сълзи на очи над гроба ѝ, заобиколен от семейството.

След като Хоумър е изведен насила от дома за възрастни от Службата за закрила на възрастни хора, която иска да го премести във Флорида, съкрушената Лиса намира старо видео, в което Мардж казва на децата си винаги да се подкрепят взаимно. Вдъхновени от думите ѝ, Барт и Лиса се сдобряват и заедно спасяват баща си. Тримата се прибират у дома, където отново гледат рестарт на The Itchy & Scratchy Show.

Growing up with The Simpsons and seeing Marge Simpson's ending in the last episode of season 36 feels like losing a family member. 💔 Thank you for everything, Marge. 🙏#news #lossimpson #TheSimpsons #MargeSimpson #margesimpsons 📺 pic.twitter.com/Dh6muyNIv1