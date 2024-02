Сатурновата зловеща луна Мимас има скрит океан под повърхността

С атурновата луна Мимас, оприличавана на Звездата на смъртта от "Междузвездни войни", има океан, скрит под ледената и осеяна с кратери повърхност, съобщиха "Ройтерс" и АФП.

Saturn's small moon Mimas seems an unlikely suspect in the hunt for life. But scientists say that underneath the unassuming moon's icy shell is a vast hidden ocean that has many of the ingredients necessary to host primitive alien life ⬇️https://t.co/Pn5UeFqV5X