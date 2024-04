Сандра О разкри дали ще се завърне в "Анатомията на Грей"

С андра О няма планове да се завърне в болница "Грей Слоун Мемориал".

На премиерата в Лос Анджелис на новия ѝ сериал на HBO „The Sympathizer“ във вторник, 52-годишната актриса проговори за възможността да се завърне в "Анатомията на Грей", след като напусна хитовата медицинска драма на ABC преди десет години.

"Харесва ми това, харесва ми, че хората все още са ми фенове", каза тя пред Entertainment Tonight за желанието на зрителите тя да се превъплъти отново в ролята на Кристина Янг.

"Харесва ми, че ме питате това, защото Кристина Янг, разбира се, е близка и скъпа на сърцето ми. Но ще кажа, по-скоро не."

Why Sandra Oh Doesn't Plan to Return to 'Grey's Anatomy' 'Anytime Soon' https://t.co/xlZ8LW8nTD

О сподели, че се надява феновете "да се чувстват така, сякаш съм си свършила работата, а именно, че съм вдъхнала живот на една героиня и тя е имала развитие в продължение на 10 сезона, и че това е било вярно".

"Тя беше готова да продължи напред, както и аз", добави тя за ролята на Кристина в сериала.

Миналия месец Кевин Маккид заяви, че според него Кристина и героят му Оуен Хънт имат недовършени дела - и той би искал тя да се върне в сериала, след като напусна през 2013 г.

"Тъкмо си говорех за това онази вечер и си казах: "Струва ми се, че трябва да се опитаме да накараме Кристина да се върне", сподели той за бившата си екранна съпруга.

Маккид смята, че разговор между бившата двойка ще бъде "сложен, защото между Кристина и Оуен има такава любов и когато се сбогуваха един с друг, те всъщност не получиха подходящо сбогуване един с друг. Беше оставено да виси."

"Те буквално само си кимнаха един на друг и тя трябваше да си тръгне", добави той. "Така че мисля, че там има много история, за която ще трябва да поговорят."

Преди това О отхвърли възможността да повтори ролята си в "Анатомията на Грей" през 2021 г., като обясни в подкаста Asian Enough на Los Angeles Times, че е "продължила напред".

'The Sympathizer' Star Sandra Oh on How the HBO Series Shows the Vietnam War Through the Vietnamese Lens: 'This Perspective Has Been Missing for 50 Years' https://t.co/GegcGB9MH7