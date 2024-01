Mлад гений: 12-годишно момче изпревари по интелигентност Айнщайн и Хокинг

12-годишно момче от Девън, Англия, се е присъединило към “Менса”, след като е получило по-висок резултат на тест за интелигентност от Алберт Айнщайн и Стивън Хокинг.

Рори Бидуел постига максималния резултат от 162 на теста Cattell III-B - въпреки че не се е подготвял предварително за него, съобщи North Devon Gazette.

Твърди се, че и Хокинг, и Айнщайн са имали IQ около 160.

Майката на Рори, Аби Бидуел, казва пред вестника, че синът ѝ е бил спокоен по време на теста и „дори се е разходил до тоалетната по време на едната част“.

Рори се явява на двучасовия тест в Ексетър две седмици след дванадесетия си рожден ден.

