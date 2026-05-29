„Нямам никакъв опит“: Вижте плахата 20-годишна Салма Хайек на първия ѝ кастинг (ВИДЕО)

П реди повече от четири десетилетия Салма Хайек отива на първото си прослушване, без изобщо да подозира, че този момент ще постави началото на една зашеметяваща кариера. Това, което започва като плаха първа стъпка, в крайна сметка се превръща в забележителна история за успеха. Днес тя е най-разпознаваемата мексиканска актриса в света – символ на талант, упоритост и национална гордост.

Рядък видеоклип от 1986 г., показващ родената във Веракрус звезда на първия ѝ кастинг, наскоро стана хит в социалните мрежи. По онова време Хайек се бори за роли в мексикански теленовели. Във видеото тя се представя пред камерата и кастинг директорите с думите: „Казвам се Салма Хайек и съм на 20 години“. Облечена в зелено, младата актриса продължава: „Уча втора година в Учебния център и нямам никакъв опит“, завършвайки с топла и естествена усмивка.

Мигове по-късно Салма влиза в роля и изрича репликите си по памет, сякаш говори директно на човека срещу нея. Изпълнението ѝ е изключително емоционално и разкрива не само вродения ѝ талант, но и огромната ѝ страст към изкуството. Изпълнена с мечти и надежда да получи ролята, нито Салма, нито някой друг в стаята е можел да си представи колко далеч ще стигне това амбициозно момиче – първо в телевизията, а по-късно и в Холивуд, превръщайки се в най-влиятелната мексиканска актриса на своето поколение.

Пътят към върха

Днес филмографията на Салма Хайек включва емблематични ленти като „Фрида“, „Десперадо“ и „Професия: Стриптийзьор 3“ (Magic Mike's Last Dance). Извън актьорската си кариера, тя натрупа сериозно признание и като продуцент, налагайки се едновременно с това като модна и стилна икона.

В личния си живот Салма е омъжена за френския милиардер Франсоа-Анри Пино – председател и главен изпълнителен директор на луксозния конгломерат Kering, който притежава световни модни гиганти като Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Alexander McQueen.

Актрисата е майка на 18-годишната Валентина Пино, която редица издания определят като едно от най-богатите деца в света. Валентина е известна със силното си привързване към майка си и често я придружава на най-бляскавите световни галавечери и събития на червения килим.