Розмари Куган – британската астронавтка, която се подготвя да стъпи на Луната

Р озмари Куган е заобиколена от екип от специалисти, които я бутат, дърпат, мачкат и внимателно я вкарват в скафандър, пише BBC.

Отнема около 45 минути, за да облече цялата екипировка, преди шлемът да бъде внимателно спуснат върху главата ѝ.

Британската астронавтка е на път да премине през едно от най-трудните си изпитания — да прецени дали е готова за излизане в открития Космос. Тестът се провежда в един от най-големите басейни в света — Лабораторията за неутрална плаваемост на НАСА в Космическия център „Джонсън“ в Хюстън, Тексас.

В басейна, дълбок 12 метра, се намира копие в реален размер на Международната космическа станция (МКС), а „космическата разходка“ тук е най-близкото възможно до преживяването на безтегловност на Земята.

„Това е голям ден“, казва Розмари преди гмуркането, което ще продължи повече от шест часа. „Физически е много натоварващо — и психически също.“

Will this woman be the first Briton to walk on the Moon? https://t.co/wa2ikkMpUi

Но Розмари не изглежда притеснена. Тя се усмихва и маха с ръка, докато платформата, на която стои, бавно се спуска във водата.

Да бъде астронавт е мечтата на д-р Розмари Куган още от ранна възраст. Но тази мечта дълго време е изглеждала недостижима.

„В деня на кариерата в училище обикновено не срещаш астронавти. Не чуваш техните истории“, казва тя.

Затова Розмари избира да изучава звездите и поема по пътя на астрофизиката. Когато Европейската космическа агенция (ЕКА) обявява конкурс за нови астронавти, тя кандидатства и е избрана измежду над 22 000 души.

Целта на ЕКА е до 2030 г. Розмари да се присъедини към екипажа на МКС. Така тя ще продължи пътя, начертан от Хелън Шарман — първата британка в Космоса, която през 1991 г. посети съветската станция „Мир“, и от Тим Пийк, който стартира към МКС през 2015 г.

През последните шест месеца Розмари преминава интензивно обучение в Космическия център „Джонсън“. Освен да изследва външната структура на потопената МКС, тя тренира и вътре в друг макет на станцията, разположен в огромен хангар.

Rosemary Coogan from Northern Ireland could be the first Briton to walk on the moon. While the UK has not sent a spacecraft to the moon, five countries have. The United States is the only nation to send people to the moon. #rosemarycoogan #space #nasa #uk #astronaut pic.twitter.com/BZf1D2tGUR