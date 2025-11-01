Свят

Запознайте се със Сам - така ще изглеждаме без движение до 2050 г.

За да създадат Сам като предупредителен пример за това, което може да се случи без тези ползи, екипът зад приложението за здравословен начин на живот WeWard е използвал собствени данни за средните дневни навици на ходене в 30 държави

1 ноември 2025, 12:58
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

С 31% от възрастните и 80% от тийнейджърите, които не покриват препоръчителните нива на физическа активност, изследователи представиха тревожен поглед към това какви могат да бъдат дългосрочните последици за нашето здраве и външен вид.

Запознайте се със Сам — „научно обоснована“ проекция на средностатистическия неактивен човек през 2050 г.,

създадена, за да покаже опасностите от заседналия начин на живот, пише Newsweek.

Сам страда от дигитално натоварване и зачервяване на очите от прекалено много време пред екрана, има блед тен, отпуснати лицеви мускули и признаци на преждевременно стареене, разширени вени и подуване на краката и стъпалата, както и „технологичен врат“ от честото гледане надолу и трайно лоша стойка.

Някога му се е струвало удобно да поръчва храната си по телефона и да провежда всички срещи от дома си, но

с годините на безкрайно превъртане на екрана и липса на движение последиците са го настигнали.

При възрастните физическата активност помага за предотвратяване и овладяване на здравословни проблеми като сърдечносъдови заболявания, рак и диабет, намалява симптомите на депресия и тревожност и подобрява мозъчната функция и общото благополучие, според Световната здравна организация.

При децата и юношите физическата активност укрепва костите, подпомага здравословния растеж и развитието на мускулите и подобрява моторното и когнитивното развитие.

За да създадат Сам като предупредителен пример за това, което може да се случи без тези ползи, екипът зад приложението за здравословен начин на живот WeWard е използвал собствени данни за средните дневни навици на ходене в 30 държави.

След това те са проучили основните ефекти на заседналия живот и прекомерното време пред екрана върху външния вид и здравето, и са ги визуализирали с помощта на изкуствен интелект.

Световната здравна организация си е поставила глобална цел за намаляване нивата на физическа неактивност сред възрастни и юноши с 10% до 2025 г. и с 15% до 2030 г., спрямо нивата от 2010 г.

Ако тези нива не бъдат понижени, се изчислява, че глобалната цена за обществените здравни системи между 2020 и 2030 г. може да достигне около 300 милиарда долара (приблизително 27 милиарда годишно).

Важно е да се отбележи, че балансираният начин на живот все още може да съчетава съвременните удобства с активността. Отговорността обаче е не само лична – правителствата и институциите трябва да направят активността по-достъпна и постижима.

„Много може да се направи от страна на политиките, за да се насърчи физическата активност в общностите“,

казва изпълнителният директор на WeWard, Ив Беншимол.

„Това може да включва изграждане на по-пешеходна инфраструктура, приоритизиране на паркове и зелени площи, стимули за програми и клубове за ходене, подкрепа за дигитални инструменти, които изграждат полезни навици вместо безцелно скролване, както и по-добро образование относно ползите от движението“, допълва той.

„Движението наистина е лекарство — и въпреки това за него се говори изключително малко“.

По темата

Източник: Newsweek    
Запознайте се със Сам - така ще изглеждаме без движение до 2050 г.

Запознайте се със Сам - така ще изглеждаме без движение до 2050 г.

