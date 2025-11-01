Свят

Хазяин шпионирал наематели с камери в Италия

Случаят излезе наяве, след като студентка открила камера в банята си и се е обадила на полицията

1 ноември 2025, 11:01
Хазяин шпионирал наематели с камери в Италия
Източник: iStock/GettyImages

С обственик на жилища в Италия е обвинен в нарушаване на личното право на неприкосновеност, след като множество камери са били намерени в 15 апартамента, които е пуснал под наем, съобщи полицията от град Акуила, цитирана от ДПА. 

Случаят излезе наяве, след като

студентка открила камера в банята си и се е обадила на полицията.

След това са намерени още камери в апартаменти, отдавани от 56-годишния хазяин. 

Полицията намерила камери, скрити във вентилатори в банята, над душове и над лампи на тавана. Една от тях е била скрита в пералня, като върху обектива ѝ е била сложена лепенка.

Полицаите са открили и приложение на смартфона на хазяина, което му позволявало да контролира камерите и да гледа записите.

Вестник „Кориере дела сера“ съобщи, че има подозрения, че видеоматериалите са били публикувани в интернет.

Полицията разследва и дали хазяинът има записи на предишни наематели.

Източник: БТА/Анелия Пенкова    
