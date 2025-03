Виртуална разходка до Луната с Том Ханкс – вижте мисиите „Аполо“ както никога досега

Т ом Ханкс отвежда хората на виртуално пътуване до Луната. В Космическия център в Хюстън посетителите могат да се насладят на поглъщащ 270-градусов многоекранен изглед на мисиите „Аполо“, пише CBS News.

„Луноходците: Пътешествие с Том Ханкс“ е написан в съавторство и разказ от актьора, носител на "Оскар". Във филма той разказва историята на мисиите „Аполо“, когато до 1972 г. хората кацат на Луната шест пъти.

За Ханкс това е проект, който включва една от дългогодишните му страсти.

Любовта на Ханкс към Kосмоса

Актьорът, носител на „Оскар“, обича Kосмоса още от началното училище.

„Седях си вкъщи през декември 1968 г., когато Бил Андерс, Джим Ловел и Франк Борман излъчиха телевизионно съобщение на живо от Луната. Спомням си, че си помислих: „Толкова се радвам, че съм на 13 години и съм жив в момента, в който ние като вид преминаваме от това, че никога не сме били на Луната, към това, че сме били на Луната, и си купих всички малки модели и всички малки играчки“, казва Ханкс.

Tom Hanks is taking viewers to the moon on a visual ride like no other. “The Moonwalkers: A Journey With Tom Hanks” uses mostly photos and film that the Apollo astronauts who landed on the moon shot themselves.



