Учителските заплати гонят 125% от средната, потвърди министър Вълчев

Санкциите на САЩ може да спрат рафинерията в Бургас след 21 ноември

Радев за своя партия: Хората настояват, само аз мога да я обявя

В Деня на народните будители министърът на образованието Красимир Вълчев потвърди, че и в следващия бюджет ще има увеличение на средствата за образование, включително за възнагражденията на учителите.

В специално интервю за „Събуди се“ по NOVA той коментира и продължаващия недостиг на преподаватели по определени предмети, както и мерките за ограничаване на употребата на мобилни телефони в класните стаи.

„Да, ще има увеличение на средствата.

Ще бъдат предоставени допълнителни средства, включително за увеличение на възнагражденията“, потвърди Вълчев, като уточни, че конкретните параметри все още се обсъждат със синдикатите и директорите. Той подчерта, че целта остава учителските заплати да не изостават спрямо средната за страната и да се следва политиката те да бъдат 125% от нея.

Министърът засегна и проблема с недостига на кадри в системата. По думите му той не е толкова териториален, колкото по предмети. „Недостигът е по предмети, най-вече по математика, физика, химия, информационни технологии“, обясни той.

Вълчев допълни, че за първи път от 10 години е намален приемът в специалност „Педагогика“ за предучилищни и начални учители, тъй като там вече има достатъчно кадри, както и при учителите по физическо възпитание и изобразително изкуство.

Проблемът с недостига на преподаватели по природни науки е проекция на демотивацията на учениците да изучават тези дисциплини.

По темата за ограничаване на мобилните телефони в клас, министър Вълчев заяви, че такава мярка съществува и в момента в много училища, където учениците оставят устройствата си на входа на класната стая. Според него по-важното е ограничаването на екранното време извън училище.