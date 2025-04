Първите стъпки към Луната: Компания тества център за данни извън Земята

З вучи като от научнофантастичен филм, но Стивън Айзеле е убеден, че един ден компанията му ще открие център за данни на Луната, пише BBC.

„Начинът, по който го виждаме, е, че като поставите центъра за данни в космоса, вие наистина предлагате несравнима сигурност“, казва Айзеле, президентът на Lonestar Data Holdings.

Миналия месец базираната във Флорида фирма твърди, че успешно е тествала малък център за данни с размерите на книга с твърди корици, който се е качил на Луната на лунния модул Athena на американската фирма за космически изследвания Intuitive Machines. Той на свой ред е бил изстрелян с ракета от SpaceX на Илон Мъск.

Центровете за данни са огромни складове, в които се намират купища компютри, съхраняващи и обработващи данни, използвани от уебсайтове, компании и правителства.

Компанията твърди, че поставянето им на Луната ще предложи на клиентите сигурна и надеждна обработка на данни, като същевременно ще се възползва от неограничената слънчева енергия за захранването им.

Теорията гласи, че поставянето на центрове за данни в космоса - в орбита около Земята или на Луната - означава, че те не могат да нанасят толкова големи вреди. Например, има повече или по-малко неограничена енергия от слънцето и няма съседи, които да се оплакват от въздействието върху околната среда.

Не само това, космическите центрове за данни могат да се специализират в услуги за космически кораби и други космически съоръжения, като трансферът на данни от космоса към космоса е по-бърз, отколкото от земята.

The plans to put data centres in orbit and on the Moon https://t.co/vj1FwgzQYF