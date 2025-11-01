Политиците с общо послание: България има нужда от будни хора

М инистърът на образованието и науката Красимир Вълчев заяви, че „будителството е част от българската история, но и част от всеки нас“, в поздравление за празника, публикувано в официалния му профил в социалната мрежа „Фейсбук“.

„Всички сме будители.

Когато възпитаме децата в добрина и патриотизъм.

Когато ги мотивираме да учат.

Когато ги учим да уважават другите.

Когато подкрепяме учителите им.

Когато вярваме в ценностите на образованието и духовността.

Когато вдъхновяваме други да вярват в тях.

Когато сме пример за мъдрост и професионализъм.

Нека да бъдем будители всеки ден!

Поклон пред народните будители –

тези, които съхраниха идентичността ни и положиха основите на съвременна България!“, написа министър Вълчев.

Духовността и просвещението са в основата на единството, напредъка и самочувствието на българската нация, заяви президентът Румен Радев по случай Деня на народните будители на церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2. По-рано днес по повод празника беше издигнат и националният флаг пред сградата на президентската институция.

„Радвам се, че днес в залите на президентската институция стотици български граждани ще имат възможността да се докоснат до безценни реликви от хилядолетния път на нашата вяра и език“, каза държавният глава.

„Да черпим от миналото не е самоцел, защото, стъпили на традициите и на родолюбието, ние можем днес достойно да се изправим с лице към бъдещето.

Подобно на нашите възрожденци – да търсим заедно мястото на България в модерния свят. Този празник не е запазена територия на великите сенки от миналото, защото голямата кауза, призванието на будителството – тази изцяло българска духовна категория остава неизменна. Това са именно младите, следващото поколение“, коментира Румен Радев.

По думите му днес животът лети с шеметна скорост и често се налага да се догонват именно младите. Да се учим от тях, защото те преди нас са разпознали новите идеи, открили са ключа към бъдещето и вече бързат, летят напред, каза още президентът.

Румен Радев отличи с почетни грамоти изявени български ученици и студенти с високи постижения в образованието, науката, изкуствата и обществената дейност. Младите будители са номинирани от училища и от организации с нестопанска цел.

„За мен е истинска привилегия в този съкровен за всеки българин празник да отлича наши млади таланти, които с дух, воля и непреклонност вече променят нашето общество, нареждат ни сред най-добрите в света и ни дават непрекъснато поводи за гордост. Днешната церемония е израз на нашата признателност за целеустремеността и отдадеността, с която вие постигате вашите мечти и високите цели, които сами сте си поставили“, каза Радев.

„Позволете ми да изразя дълбока признателност за устрема, с който превземате световните върхове и градите една нова България, в която успяваш не с измама, не с лакти и послушание, а с воля, труд, дисциплина и отговорност, с талант, интелект и дух, вложени в общото дело“, каза още Румен Радев на младите.

„Светът е отворил широко врати за вашия талант, но аз вярвам, че редом със знанията и успехите във вашата област вие сте усвоили и най-важния урок в живота – този за родолюбието и достойнството, без които цялото знание на света губи смисъл. Вярвам, че във вас ще продължава да гори неугасващата искра на нашите възрожденци, че ще продължавате да влагате воля и усилие за напредъка на родината“, посочи президентът.

Държавният глава поздрави и родителите за това, че в трудни времена са възпитали достойни синове и дъщери. „Пожелавам ви светлината на будителството да ви води към нови успехи за прослава на България“, заяви още президентът Радев.

„Бъдете будни. Бъдете смели. Бъдете хората, които водят към по-добро“, каза кметът на София Васил Терзиев по случай Деня на народните будители.

„Тази седмица имах честта да благодаря на хората, които създават духа на нашия град – учители, творци, учени, хора на знанието и културата“, посочи Терзиев.

По негови думи всеки е модерен будител. „Вярвам, че с нас ще се събудят още хора, за да се съберем отново като общество и да разберем колко повече можем да направим, да се събудим с това в колко красив град и държава живеем и какви възможности стоят пред нас, да надграждаме и да дадем тласък в развитието на нашата родина, да даваме все повече поводи на нашите деца да остават тук и да ни правят част от своите успехи“, добави кметът.

„Честит празник, българи! Нека продължим делото на народните ни будители“, заявяват от „Продължаваме промяната“

в публикация във „Фейсбук“ по случай Деня на народните будители.

Днес честваме своите просветители, книжовници, революционери, дейци на културата и науката. Почитаме делото на българите, които са допринесли за нашата просвета, култура и национално самосъзнание, допълват от политическата формация.

Днес имаме нужда от будност – не като спомен, а като живо усещане за посока и смисъл, написа на страницата на БСП във „Фейсбук“ председателят на партията и вицепремиер Атанас Зафиров

по повод Деня на народните будители.

„Будителството не е само в миналото – то е във всеки, който гради, създава и вярва, че България може повече. Живеем във време на възможности – България е стабилна, част от европейското културно пространство и това е среда, в която знанието, просветата и духовността могат отново да бъдат в центъра на обществените отношения. Будителят днес не носи калем, а съвест и кураж. И ние – обикновените граждани не сме изключение. Наш дълг е да градим доверие, да насърчаваме разума и да работим с грижа за бъдещето“, допълва Зафиров.

Той честити празника на всички, които не спират да светят с примера си – учители, творци, учени, журналисти, доброволци и граждани с активна позиция.

„България има бъдеще, защото има будни хора. България винаги ще бъде Държавата на духа! Честит Ден на народните будители!“, пише още Атанас Зафиров.

Днес ние българите почитаме всички велики личности, които със слово, знание и дух са ни водили напред - книжовници, учители, просветители, революционери, хора на културата и науката, написаха от партия „Има такъв народ“ във Фейсбук по повод Деня на народните будители, който честваме днес.

Това е ден, който ни напомня колко силна е светлината на знанието и колко важно е да я пазим и предаваме нататък, допълват от политическата формация и честитят на българските граждани празника.

„Денят на народните будители отбелязва огромната саможертва и приноса на една шепа хора, благодарение на които нас ни има като народ. На 1 ноември нека всеки един от нас сведе глава пред делото на нашите предшественици и да не забравяме, че в нас тече кръвта на народните будители и всеки един българин може да бъде народен будител“. Това заяви във видео обръщение, публикувано във „Фейсбук“, лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Будителството е присъщо на всеки един човек, стига да пожелае, стига да иска. Всеки един от нас може да бъде народен будител, защото за добро или за лошо нашият народ продължава да има нужда от постоянно будене, от постоянно водене, от постоянно даване на добър пример. В нашето съвремие лошите примери са повече от добрите, затова бъдете добри, бъдете будителите на съвременната ни епоха и не забравяйте, че това, което всеки един от нас прави, е за нашите деца и да бъдещето на България“, заявява още Костадин Костадинов.

„Будителството не е минало, а битка днес“, заявиха от „Величие“

в публикация във Фейсбук по случай 1 ноември – Денят на народните будители.

„Днес е денят, в който трябва да си спомним кои сме“, посочват от формацията. „Защото днес словото е под натиск, мисълта е под контрол, а свободата е под заплаха“, допълват още те.

„Нашите будители се изправяха срещу чужда власт. Ние се изправяме срещу предателството на собствените ни „величия“. Същите, които вместо да защитават народа, го продават“, посочват още от политическата формация.

„Величие“ няма да се огъне, няма да приеме шантаж и няма да продаде вярата си. Днес будителството е куражът да кажеш „не“ на страха“, посочват още от партията.