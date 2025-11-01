България

Политиците с общо послание: България има нужда от будни хора

„Будителството е част от българската история, но и част от всеки нас“, написа министърът на образованието и науката

Обновена преди 57 минути / 1 ноември 2025, 08:42
Политиците с общо послание: България има нужда от будни хора
Красимир Вълчев   
Източник: БТА

М инистърът на образованието и науката Красимир Вълчев заяви, че „будителството е част от българската история, но и част от всеки нас“, в поздравление за празника, публикувано в официалния му профил в социалната мрежа „Фейсбук“.

„Всички сме будители.  
Когато възпитаме децата в добрина и патриотизъм.
Когато ги мотивираме да учат. 
Когато ги учим да уважават другите.
Когато подкрепяме учителите им. 
Когато вярваме в ценностите на образованието и духовността.
Когато вдъхновяваме други да вярват в тях.
Когато сме пример за мъдрост и професионализъм. 
Нека да бъдем будители всеки ден!
Поклон пред народните будители –
тези, които съхраниха идентичността ни и положиха основите на съвременна България!“, написа министър Вълчев.

Духовността и просвещението са в основата на единството, напредъка и самочувствието на българската нация, заяви президентът Румен Радев по случай Деня на народните будители на церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2. По-рано днес по повод празника беше издигнат и националният флаг пред сградата на президентската институция.

„Радвам се, че днес в залите на президентската институция стотици български граждани ще имат възможността да се докоснат до безценни реликви от хилядолетния път на нашата вяра и език“, каза държавният глава.

„Да черпим от миналото не е самоцел, защото, стъпили на традициите и на родолюбието, ние можем днес достойно да се изправим с лице към бъдещето.

Подобно на нашите възрожденци – да търсим заедно мястото на България в модерния свят. Този празник не е запазена територия на великите сенки от миналото, защото голямата кауза, призванието на будителството – тази изцяло българска духовна категория остава неизменна. Това са именно младите, следващото поколение“, коментира Румен Радев. 

По думите му днес животът лети с шеметна скорост и често се налага да се догонват именно младите. Да се учим от тях, защото те преди нас са разпознали новите идеи, открили са ключа към бъдещето и вече бързат, летят напред, каза още президентът. 

Румен Радев отличи с почетни грамоти изявени български ученици и студенти с високи постижения в образованието, науката, изкуствата и обществената дейност. Младите будители са номинирани от училища и от организации с нестопанска цел.

„За мен е истинска привилегия в този съкровен за всеки българин празник да отлича наши млади таланти, които с дух, воля и непреклонност вече променят нашето общество, нареждат ни сред най-добрите в света и ни дават непрекъснато поводи за гордост. Днешната церемония е израз на нашата признателност за целеустремеността и отдадеността, с която вие постигате вашите мечти и високите цели, които сами сте си поставили“, каза Радев.

„Позволете ми да изразя дълбока признателност за устрема, с който превземате световните върхове и градите една нова България, в която успяваш не с измама, не с лакти и послушание, а с воля, труд, дисциплина и отговорност, с талант, интелект и дух, вложени в общото дело“, каза още Румен Радев на младите.

„Светът е отворил широко врати за вашия талант, но аз вярвам, че редом със знанията и успехите във вашата област вие сте усвоили и най-важния урок в живота – този за родолюбието и достойнството, без които цялото знание на света губи смисъл. Вярвам, че във вас ще продължава да гори неугасващата искра на нашите възрожденци, че ще продължавате да влагате воля и усилие за напредъка на родината“, посочи президентът. 

Държавният глава поздрави и родителите за това, че в трудни времена са възпитали достойни синове и дъщери. „Пожелавам ви светлината на будителството да ви води към нови успехи за прослава на България“, заяви още президентът Радев.

„Бъдете будни. Бъдете смели. Бъдете хората, които водят към по-добро“, каза кметът на София Васил Терзиев по случай Деня на народните будители.

„Тази седмица имах честта да благодаря на хората, които създават духа на нашия град – учители, творци, учени, хора на знанието и културата“, посочи Терзиев.

По негови думи всеки е модерен будител. „Вярвам, че с нас ще се събудят още хора, за да се съберем отново като общество и да разберем колко повече можем да направим, да се събудим с това в колко красив град и държава живеем и какви възможности стоят пред нас, да надграждаме и да дадем тласък в развитието на нашата родина, да даваме все повече поводи на нашите деца да остават тук и да ни правят част от своите успехи“, добави кметът.

„Честит празник, българи! Нека продължим делото на народните ни будители“, заявяват от „Продължаваме промяната“

в публикация във „Фейсбук“ по случай Деня на народните будители.

Днес честваме своите просветители, книжовници, революционери, дейци на културата и науката. Почитаме делото на българите, които са допринесли за нашата просвета, култура и национално самосъзнание, допълват от политическата формация. 

Днес имаме нужда от будност – не като спомен, а като живо усещане за посока и смисъл, написа на страницата на БСП във „Фейсбук“ председателят на партията и вицепремиер Атанас Зафиров

по повод Деня на народните будители. 

„Будителството не е само в миналото – то е във всеки, който гради, създава и вярва, че България може повече. Живеем във време на възможности – България е стабилна, част от европейското културно пространство и това е среда, в която знанието, просветата и духовността могат отново да бъдат в центъра на обществените отношения. Будителят днес не носи калем, а съвест и кураж. И ние – обикновените граждани не сме изключение. Наш дълг е да градим доверие, да насърчаваме разума и да работим с грижа за бъдещето“, допълва Зафиров. 

Той честити празника на всички, които не спират да светят с примера си – учители, творци, учени, журналисти, доброволци и граждани с активна позиция.

„България има бъдеще, защото има будни хора. България винаги ще бъде Държавата на духа! Честит Ден на народните будители!“, пише още Атанас Зафиров. 

Днес ние българите почитаме всички велики личности, които със слово, знание и дух са ни водили напред - книжовници, учители, просветители, революционери, хора на културата и науката, написаха от партия „Има такъв народ“ във Фейсбук по повод Деня на народните будители, който честваме днес. 

Това е ден, който ни напомня колко силна е светлината на знанието и колко важно е да я пазим и предаваме нататък, допълват от политическата формация и честитят на българските граждани празника. 

„Денят на народните будители отбелязва огромната саможертва и приноса на една шепа хора, благодарение на които нас ни има като народ. На 1 ноември нека всеки един от нас сведе глава пред делото на нашите предшественици и да не забравяме, че в нас тече кръвта на народните будители и всеки един българин може да бъде народен будител“. Това заяви във видео обръщение, публикувано във „Фейсбук“, лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов

„Будителството е присъщо на всеки един човек, стига да пожелае, стига да иска. Всеки един от нас може да бъде народен будител, защото за добро или за лошо нашият народ продължава да има нужда от постоянно будене, от постоянно водене, от постоянно даване на добър пример. В нашето съвремие лошите примери са повече от добрите, затова  бъдете добри, бъдете будителите на съвременната ни епоха и не забравяйте, че това, което всеки един от нас прави, е за нашите деца и да бъдещето на България“, заявява още Костадин Костадинов. 

 

„Будителството не е минало, а битка днес“, заявиха от „Величие“

в публикация във Фейсбук по случай 1 ноември – Денят на народните будители.

„Днес е денят, в който трябва да си спомним кои сме“, посочват от формацията. „Защото днес словото е под натиск, мисълта е под контрол, а свободата е под заплаха“, допълват още те.

„Нашите будители се изправяха срещу чужда власт. Ние се изправяме срещу предателството на собствените ни „величия“. Същите, които вместо да защитават народа, го продават“, посочват още от политическата формация. 

 „Величие“ няма да се огъне, няма да приеме шантаж и няма да продаде вярата си. Днес будителството е куражът да кажеш „не“ на страха“, посочват още от партията.

Източник: БТА    
народни будители будителство образование Красимир Вълчев българска история духовност патриотизъм учители идентичност ценности
Последвайте ни
Полицията издирва извършител на убийство в София

Полицията издирва извършител на убийство в София

Кралицата на Хелоуин: Хайди Клум изуми като Медуза

Кралицата на Хелоуин: Хайди Клум изуми като Медуза

Украйна се бори за Покровск, изпрати спецчасти в града

Украйна се бори за Покровск, изпрати спецчасти в града

По-високи осигуровки, по-ниски доходи: какво ни чака през 2026 г.

По-високи осигуровки, по-ниски доходи: какво ни чака през 2026 г.

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

pariteni.bg
Щом един производител на чипове може да заплаши цялата индустрия...

Щом един производител на чипове може да заплаши цялата индустрия...

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 2 дни
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 2 дни
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 2 дни
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 2 дни

Виц на деня

- Добро утро, госпожо! Как е Вашето главоболие днес? - Стана рано и отиде за риба.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Африканска чума до Русе: Засечено е огнище в румънския Гюргево

Африканска чума до Русе: Засечено е огнище в румънския Гюргево

България Преди 34 минути

Предприети са всички мерки за недопускане разпространението на заразата

Хазяин шпионирал наематели с камери в Италия

Хазяин шпионирал наематели с камери в Италия

Свят Преди 1 час

Случаят излезе наяве, след като студентка открила камера в банята си и се е обадила на полицията

Галин: Хората, които участват в „Игри на волята“. са абсолютни герои! (ВИДЕО)

Галин: Хората, които участват в „Игри на волята“. са абсолютни герои! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Какво се случва, когато класически музикант, попфолк звезда и професионален грим артист се срещнат на едно място

Снимката е илюстративна

BBC: Процесът на баналността - трима българи и сянката на Кремъл във Франция

Свят Преди 4 часа

Подобно на евтините дронове, които и Русия, и Украйна сега използват за наблюдение на фронтовите линии, тримата мъже, съдени в Париж, представляват нискобюджетна еволюция на съвременната хибридна война. Импровизирана и изненадващо ефективна

Студенти се събират в Нови Сад в нощта срещу 1 ноември, преди големия антиправителствен митинг, който ще отбележи година от трагедията на местната гара

Година от ужаса в Нови Сад, Сърбия скърби за 16 жертви

Свят Преди 5 часа

В 11:52 ч. – момента на трагедията – е планирано да се проведат 16 минути мълчание

<p>Дрон предизвика хаос на летището в Берлин</p>

Дрон предизвика хаос на летището в Берлин

Свят Преди 5 часа

Очевидец е съобщил, че е видял дрон в района на летището. Летателният апарат обаче не е бил открит след сигнала

Денят на народните будители: история, смисъл и символи на празника

Денят на народните будители: история, смисъл и символи на празника

България Преди 5 часа

Това е денят на книжовниците, просветителите, свещениците, борците за национално освобождение – всички, които са събудили българското самосъзнание и дух

Архангел Михаил

Архангел Михаил и денят на всички покойници – традиции и вярвания за Архангелова задушница

България Преди 5 часа

Днес е последната от трите големи задушници в годината и една от най-светлите, но и най-тъжни дати в народния календар

Циганско лято през уикенда, после идва рязка промяна във времето

Циганско лято през уикенда, после идва рязка промяна във времето

България Преди 5 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Едуард Телър

1 ноември: Светът навлиза в ерата на водородната бомба

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Има ли смисъл от охладителите за лаптопи

Има ли смисъл от охладителите за лаптопи

Технологии Преди 6 часа

Подложките с вентилатори са често препоръчвани, но полезни ли са реално

Класическият музикант Дечо се сбогува с “Игри на волята”

Класическият музикант Дечо се сбогува с “Игри на волята”

Любопитно Преди 13 часа

Колоритният Дино ще може да промени съдбата на Лечителите в кастинг битката утре

Съдът в Лозана анулира пълната забрана за руски спортисти

Съдът в Лозана анулира пълната забрана за руски спортисти

Свят Преди 13 часа

Това бе решение след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Факелното шествие във Враца за Деня на народните будители

Факелното шествие във Враца за Деня на народните будители

България Преди 13 часа

Кулминацията на празничното честване бе „Огънят на признанието“

Хиляди сърби тръгнаха към Нови Сад

Хиляди сърби тръгнаха към Нови Сад

Свят Преди 14 часа

Хиляди жители на Нови Сад излязоха по улиците, за да посрещнат първите участници в похода

Тръмп: Орбан ми е приятел, но не му дадох руския петрол

Тръмп: Орбан ми е приятел, но не му дадох руския петрол

Свят Преди 14 часа

Орбан е поискал изключение от американските санкции

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-дъждовния октомври от 1930 г. насам

sinoptik.bg
1

Как изглежда предшественикът на таблета отпреди 2 века

sinoptik.bg

Правилата за красота, които да си откраднеш от принцеса Даяна

Edna.bg

Бабината диета, която топи мазнините без гладуване

Edna.bg

ЦСКА се похвали с нов сайт

Gong.bg

Арне Слот фаворит за уволнение в Англия

Gong.bg

Застреляха жена в магазин в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Народните будители - духовните водачи, осветили пътя на българския народ

Nova.bg