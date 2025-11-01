Убийство в София, извършителят още се издирва

Санкциите на САЩ може да спрат рафинерията в Бургас след 21 ноември

Т ежко криминално престъпление е станало в София през изминалата нощ. От СДВР съобщиха, че става въпрос за убийство в денонощен магазин на ул. „Цар Симеон“, информира БНР.

На място са изпратени екипи на полицията.

Извършителят все още се издирва.

Според информация на в. "24 часа" жертвата е собственичката на магазина. Жената притежавала магазина, но понякога давала и нощни смени в него. В малките часове на нощта пристигнал мъж, с когото тя в миналото имала отношения. Последвал конфликт, а той

извадил пистолет и я застрелял.

Оборотът не е откраднат. След убийството мъжът избягал.

Хора от квартала описват убитата жена като изключително работлива и отдадена на семейството си. "Много работна жена, машина. Има три деца", разказа собственик на съседен магазин. Той уточни, че обектът не е денонощен и обикновено затваря около 20-21 часа.

От Спешна помощ уточниха, че сигналът за инцидента е подаден в 22:59 ч., информира NOVA. Екипът е пристигнал на място осем минути по-късно, но е констатирал смъртта на жената. По първоначални данни тя е била на 45 години и е била застреляна в главата.

Образувано е досъдебно производство.