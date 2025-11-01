България

Денят на народните будители: история, смисъл и символи на празника

Това е денят на книжовниците, просветителите, свещениците, борците за национално освобождение – всички, които са събудили българското самосъзнание и дух

1 ноември 2025, 07:03
Денят на народните будители: история, смисъл и символи на празника
Източник: iStock/GettyImages

Н а 1 ноември България отбелязва Деня на народните будители – празник, който ни връща към корените на българската духовност и ни напомня за онези, които с перо, слово и вяра съхраниха народа през вековете. Това е денят на книжовниците, просветителите, свещениците, борците за национално освобождение – всички, които са събудили българското самосъзнание и дух.

История на празника

Идеята за Деня на народните будители се ражда след Първата световна война – в едно време на национална криза и духовна умора. България е претърпяла тежко поражение, а обществото търси нови опори и вдъхновение. Именно тогава се появява мисълта да се създаде ден, в който народът да отдава почит на своите духовни водачи.

През 1922 г. министърът на народното просвещение Стоян Омарчевски издава заповед, с която 1 ноември е обявен за „Ден на народните будители“ – празник на „всички велики българи, които със своето слово, дело и пример са будили у народа ни стремеж към просвещение, свобода и духовност“.

За символична дата е избран денят на Свети Йоан Рилски (по стар стил) – закрилник на българския народ и най-светлата фигура на духовното възраждане.

На 31 октомври 1922 г. Министерството на народното просвещение официално утвърждава празника, а през 1923 г. Народното събрание приема решение 1 ноември да се чества ежегодно като всенароден ден на почит към народните будители.

Празникът бързо добива широка популярност – в училищата се организират тържества, учениците рецитират стихове за Паисий и Ботев, а във вестниците се публикуват възторжени слова за делото на възрожденците.

Отмяната по време на комунистическия режим и последвалото възраждане на празника

След 1945 г., с установяването на комунистическата власт, Денят на народните будители е заличен от официалния календар. Новата идеология отхвърля празници с религиозен или „буржоазен“ характер, а образът на „будителите“ е заменен от този на революционерите и строителите на социализма.

Въпреки това, в съзнанието на българите паметта за 1 ноември не угасва – учители, свещеници и общественици продължават да споменават празника неофициално, пазейки традицията жива.

Едва след политическите промени в края на 80-те години Денят на народните будители отново заема своето място в календара. През 1990 г. Народното събрание официално възстановява честването му, а от 1991 г. 1 ноември е обявен за всенароден празник на духовността и просветата.

Днес това е и неучебен ден за учениците, но не и просто почивен – училищата и университетите отбелязват датата с тържества, изложби, концерти и уроци по родолюбие.

Кои са народните будители

На този ден България свежда глава пред десетки личности, които с делото си са осветили пътя на народа през вековете. Сред тях са:

  • Свети Иван Рилски – закрилник на българския народ, символ на вярата и смирението;
  • Паисий Хилендарски – автор на „История славянобългарска“, пробудил самосъзнанието на българите;
  • Софроний Врачански – негов последовател, който разпространява идеите на Възраждането;

Петър Берон, Неофит Рилски, Васил Априлов, Любен Каравелов, Христо Ботев, Васил Левски, Иван Вазов, Петко и Пенчо Славейкови, Добри Чинтулов и много други просветители, духовници, книжовници и революционери.

Всички те са обединени от едно – вярата, че народ без духовност е народ без бъдеще.

Как се отбелязва Денят на народните будители днес

Днес 1 ноември се отбелязва с факелни шествия, тържествени церемонии, училищни програми, изложби и концерти в цялата страна. Учителите разказват на децата за делото на възрожденците, учениците поднасят цветя пред паметници и четат стихове, а в църквите се отслужват молебени за просветителите и духовните водачи на България.

В последните години празникът придобива и ново звучене – като ден на учителя, писателя, журналиста, учения и твореца, които и днес продължават делото на будителите.

Ден на народните будители 1 ноември българска духовност национално самосъзнание просвещение история на празника комунистически режим възстановяване на празника книжовници и просветители българско възраждане
Последвайте ни
Денят на народните будители: история, смисъл и символи на празника

Денят на народните будители: история, смисъл и символи на празника

BBC: Процесът на баналността - трима българи и сянката на Кремъл във Франция

BBC: Процесът на баналността - трима българи и сянката на Кремъл във Франция

Циганско лято през уикенда, после идва рязка промяна във времето

Циганско лято през уикенда, после идва рязка промяна във времето

Архангел Михаил и денят на всички покойници – традиции и вярвания за Архангелова задушница

Архангел Михаил и денят на всички покойници – традиции и вярвания за Архангелова задушница

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 2 дни
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 2 дни
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 2 дни
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 2 дни

Виц на деня

- Добро утро, госпожо! Как е Вашето главоболие днес? - Стана рано и отиде за риба.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Студенти се събират в Нови Сад в нощта срещу 1 ноември, преди големия антиправителствен митинг, който ще отбележи година от трагедията на местната гара

Година от ужаса в Нови Сад, Сърбия скърби за 16 жертви

Свят Преди 1 час

В 11:52 ч. – момента на трагедията – е планирано да се проведат 16 минути мълчание

<p>Дрон предизвика хаос на летището в Берлин</p>

Дрон предизвика хаос на летището в Берлин

Свят Преди 1 час

Очевидец е съобщил, че е видял дрон в района на летището. Летателният апарат обаче не е бил открит след сигнала

Класическият музикант Дечо се сбогува с “Игри на волята”

Класическият музикант Дечо се сбогува с “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Колоритният Дино ще може да промени съдбата на Лечителите в кастинг битката утре

Съдът в Лозана анулира пълната забрана за руски спортисти

Съдът в Лозана анулира пълната забрана за руски спортисти

Свят Преди 8 часа

Това бе решение след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Факелното шествие във Враца за Деня на народните будители

Факелното шествие във Враца за Деня на народните будители

България Преди 9 часа

Кулминацията на празничното честване бе „Огънят на признанието“

Хиляди сърби тръгнаха към Нови Сад

Хиляди сърби тръгнаха към Нови Сад

Свят Преди 10 часа

Хиляди жители на Нови Сад излязоха по улиците, за да посрещнат първите участници в похода

Тръмп: Орбан ми е приятел, но не му дадох руския петрол

Тръмп: Орбан ми е приятел, но не му дадох руския петрол

Свят Преди 10 часа

Орбан е поискал изключение от американските санкции

Френски съд осъди българите, поругали мемориал в Париж

Френски съд осъди българите, поругали мемориал в Париж

Свят Преди 11 часа

Присъдата до голяма степен съответства на исканията на прокуратурата

Пентагонът одобри ракети "Томахоук" за Украйна

Пентагонът одобри ракети "Томахоук" за Украйна

Свят Преди 12 часа

Oкончателното политическо решение e в ръцете на президента на САЩ Доналд Тръмп

Извънредна ситуация в Къщата на Big Brother

Извънредна ситуация в Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 12 часа

Извънредна ситуация в Къщата на Big Brother

Катастрофа до „Пирогов“ блокира трамвайните релси

Катастрофа до „Пирогов“ блокира трамвайните релси

България Преди 13 часа

Поне 10 трамвая изчакваха

Санкциите на САЩ може да спрат рафинерията в Бургас след 21 ноември

Санкциите на САЩ може да спрат рафинерията в Бургас след 21 ноември

България Преди 13 часа

Търговци се опасяват повече от възможността от поскъпване на горивата на едро

Латвия излиза от Истанбулската конвенция

Латвия излиза от Истанбулската конвенция

Свят Преди 14 часа

Опонентите на договора в Латвия твърдят, че той въвежда дефиниция за пол, която надхвърля биологичната

Делян Пеевски: Стана практика съдът да пуска убийците на пътя

Делян Пеевски: Стана практика съдът да пуска убийците на пътя

България Преди 14 часа

Хората искат справедливост, настоя лидерът на "ДПС-Ново начало"

Откриха издирваното 15-годишно момиче от Благоевград

Откриха издирваното 15-годишно момиче от Благоевград

България Преди 14 часа

То е открито в добро физическо здраве

Огромен самолет от Украйна каца утре в София

Огромен самолет от Украйна каца утре в София

България Преди 15 часа

Антонов Ан-124 „Руслан“ е самолетът с най-голяма товароподемност от серийно произвежданите в света

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Как изглежда предшественикът на таблета отпреди 2 века

sinoptik.bg
1

Ноември започва със слънце

sinoptik.bg

Честит празник! Ето кой има имен днес

Edna.bg

Дневен хороскоп за 1 ноември, събота

Edna.bg

Винисиус иска да напусне Реал Мадрид и да играе само за един отбор

Gong.bg

Карлос Насар с първи думи от Бахрейн

Gong.bg

Народните будители - духовните водачи, осветили пътя на българския народ

Nova.bg

Ноември започва със слънце

Nova.bg