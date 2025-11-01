Циганско лято през уикенда, после идва рязка промяна във времето

П рез нощта ще бъде предимно ясно и тихо, над южните райони с разкъсана висока облачност. На места в равнините и по долините на реките ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието до 10 градуса; в София – около 3 градуса.

В събота

ще е слънчево с разкъсана висока облачност, преди обяд на места в равнините ще има мъгла. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София – около 20 градуса. Атмосферното налягане е и ще се задържи малко по-високо от средното за месеца.

В планините

ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, на 2000 метра – около 10 градуса.

По Черноморието

ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с намалена видимост. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса. Температурата на морската вода е 16-18 градуса, а вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 1 мин. и залязва в 17 ч. и 19 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 18 мин. Луната в София залязва в 1 ч. и 42 мин. и изгрява в 15 ч. и 10 мин. Фаза на Луната: три дни след първа четвърт.

В неделя

ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб югоизточен вятър. Рано сутринта на места в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност, до обяд ще се разсеят. През деня ще има и разкъсана висока облачност. Минималните температури слабо ще се повишат и ще са предимно между 5 и 10 градуса, а максималните ще бъдат между 18 и 23 градуса, по-ниски в местата с по-дълго задържала се мъгла.

В понеделник

денят също ще започне със слънчево време, сутринта на места в низините и котловините отново с мъгла или ниска облачност; вятърът ще остане слаб, но от югозапад. През втората половина на деня ще започне промяна на времето. Видимостта ще се подобри, но облачността от запад-северозапад ще се увеличава и вплътнява, до края на деня на места и ще завали дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад, към вечерта от северозапад и ще се усили.