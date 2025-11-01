Свят

Белият дом затяга достъпа на журналисти, край на свободния вход

Ходът на Белия дом следва ограниченията, въведени по-рано този месец за репортери в Министерството на отбраната

1 ноември 2025, 13:26
Белият дом затяга достъпа на журналисти, край на свободния вход
Белият дом   
Източник: Thinkstock/Guliver

Н ово правило на Белия дом, издадено в петък, ограничава възможността на акредитираните журналисти да имат свободен достъп до офисите на прессекретаря Каролайн Ливит и други висши служители по комуникациите в Западното крило, близо до Овалния кабинет.

Новата заповед от Съвета за национална сигурност забранява на журналистите да влизат в стая 140 без предварителна уговорка, като посочва необходимостта от защита на потенциално чувствителни материали. Изменението влиза в сила незабавно, предаде агенция Ройтерс  (Reuters).

Ходът на Белия дом следва ограниченията, въведени по-рано този месец за репортери в Министерството на отбраната,

което доведе до това десетки журналисти да напуснат офисите си в Пентагона и да върнат акредитациите си.

Съветът за национална сигурност обясни, че промяната е направена, за да защити чувствителната информация, която сега редовно се обработва от служителите по комуникациите на Белия дом вследствие на структурни промени в съвета.

„За да защитим такива материали и да поддържаме координацията между персонала на Съвета за национална сигурност и персонала по комуникациите в Белия дом, пресата вече няма да има достъп до стая 140 без предварително одобрение под формата на уговорена среща с оторизиран служител на Белия дом“, се казва в меморандума.

Преди това акредитираните журналисти в Белия дом можеха по кратко предупреждение да имат достъп до стая 140, която е на кратко разстояние от Овалния кабинет, за да разговарят с Ливит, нейния заместник Стивън Чънг и други висши служители.

„Някои репортери са били хванати да записват тайно видео и аудио в нашите офиси, както и снимки на чувствителна информация, без разрешение“, написа Чънг в публикация в X, добавяйки, че някои репортери са влизали в забранени зони или са прислушвали частни срещи зад затворени врати.

„Министрите в кабинета рутинно идват в нашия офис за частни срещи, само за да бъдат засечени от чакащи репортери отвън“, написа още Чънг.

Журналистите все още имат достъп до друга зона, където по-нискостоящите говорители на Белия дом имат бюра, посочва меморандумът на съвета.

Асоциацията на кореспондентите на Белия дом, която представлява журналистите, отразяващи Белия дом, заяви, че новите ограничения ще затруднят способността на репортерите да задават въпроси на официалните лица, да осигуряват прозрачност и да държат правителството отговорно.

„Асоциацията на кореспондентите на Белия дом категорично се противопоставя на всякакви опити за ограничаване на журналистите в зони

от комуникационната дейност на Белия дом, които отдавна са били отворени за събиране на новини, включително офисът на прессекретаря“, заяви Уейджа Джианг, настоящият президент на организацията.

Администрацията на бившия президент Бил Клинтън обяви подобна мярка през 1993 г., но по-късно я отмени след бурни критики.

Администрацията на Тръмп преди месеци изключи Reuters, Associated Press и Bloomberg News от постоянния „пул“ на репортери, отразяващи президента, въпреки че им позволява да участват на спорадична основа.

Обявлението от петък идва седмици след ограничаването на достъпа на журналистите в Министерството на отбраната,

което сега изисква от медийните издания да подпишат нова политика или да загубят достъп до прессъоръжения и работни пространства в Пентагона. Най-малко 30 медийни организации, включително Reuters, отказаха да се съгласят с ограниченията на Пентагона, посочвайки заплаха за свободата на пресата и способността им да водят независим репортаж.

Политиката на Пентагона изисква журналистите да признаят новите правила за достъп на пресата, включително, че могат да бъдат маркирани като рискове за сигурността и да им бъдат отнети акредитациите за Пентагона, ако поиска от служителите на министерството да разкрият класифицирана и някои видове некласифицирана информация.

По темата

Източник: Reuters    
Белият дом журналисти ограничаване на достъпа свобода на пресата съвет за национална сигурност прессекретар Пентагон чувствителна информация медийни правила Западно крило
Убийство в София, извършителят още се издирва

Убийство в София, извършителят още се издирва

Запознайте се със Сам - така ще изглеждаме без движение до 2050 г.

Запознайте се със Сам - така ще изглеждаме без движение до 2050 г.

Учителските заплати гонят 125% от средната, потвърди министър Вълчев

Учителските заплати гонят 125% от средната, потвърди министър Вълчев

Кралицата на Хелоуин: Хайди Клум изуми като Медуза

Кралицата на Хелоуин: Хайди Клум изуми като Медуза

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

pariteni.bg
Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 2 дни
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 2 дни
Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 2 дни
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 2 дни

Тежка катастрофа затвори пътя Велико Търново – Русе, загинала е жена

Тежка катастрофа затвори пътя Велико Търново – Русе, загинала е жена

България Преди 39 минути

Ударили са се лек и товарен автомобил

10-годишно момиче почина от сърдечен удар в училищен двор в Гърция

10-годишно момиче почина от сърдечен удар в училищен двор в Гърция

Свят Преди 1 час

В медицинския картон на детето не са посочени здравословни проблеми

Спете по-добре тази вечер: 4 научно доказани съвета, които действително помагат

Спете по-добре тази вечер: 4 научно доказани съвета, които действително помагат

Любопитно Преди 4 часа

Качеството на съня е от най-голямо значение

Проф. Габровски: Младежката агресия е плод на натрупан стрес

Проф. Габровски: Младежката агресия е плод на натрупан стрес

България Преди 4 часа

Той коментира също тревожното нарастване на мозъчните заболявания като инсулт и деменция

Президентът Румен Радев

Радев за своя партия: Хората настояват, само аз мога да я обявя

България Преди 5 часа

Радев участва във военен ритуал – панихида, с който ще бъде почетена паметта на загиналите български воини по повод Архангелова задушница

Галин: Хората, които участват в „Игри на волята“. са абсолютни герои! (ВИДЕО)

Галин: Хората, които участват в „Игри на волята“. са абсолютни герои! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Какво се случва, когато класически музикант, попфолк звезда и професионален грим артист се срещнат на едно място

Красимир Вълчев

Политиците с общо послание: България има нужда от будни хора

България Преди 6 часа

„Будителството е част от българската история, но и част от всеки нас“, написа министърът на образованието и науката

Снимката е илюстративна

BBC: Процесът на баналността - трима българи и сянката на Кремъл във Франция

Свят Преди 6 часа

Подобно на евтините дронове, които и Русия, и Украйна сега използват за наблюдение на фронтовите линии, тримата мъже, съдени в Париж, представляват нискобюджетна еволюция на съвременната хибридна война. Импровизирана и изненадващо ефективна

Студенти се събират в Нови Сад в нощта срещу 1 ноември, преди големия антиправителствен митинг, който ще отбележи година от трагедията на местната гара

Година от ужаса в Нови Сад, Сърбия скърби за 16 жертви

Свят Преди 7 часа

В 11:52 ч. – момента на трагедията – е планирано да се проведат 16 минути мълчание

<p>Дрон предизвика хаос на летището в Берлин</p>

Дрон предизвика хаос на летището в Берлин

Свят Преди 7 часа

Очевидец е съобщил, че е видял дрон в района на летището. Летателният апарат обаче не е бил открит след сигнала

Денят на народните будители: история, смисъл и символи на празника

Денят на народните будители: история, смисъл и символи на празника

България Преди 7 часа

Това е денят на книжовниците, просветителите, свещениците, борците за национално освобождение – всички, които са събудили българското самосъзнание и дух

Архангел Михаил

Архангел Михаил и денят на всички покойници – традиции и вярвания за Архангелова задушница

България Преди 7 часа

Днес е последната от трите големи задушници в годината и една от най-светлите, но и най-тъжни дати в народния календар

Циганско лято през уикенда, после идва рязка промяна във времето

Циганско лято през уикенда, после идва рязка промяна във времето

България Преди 7 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Едуард Телър

1 ноември: Светът навлиза в ерата на водородната бомба

Любопитно Преди 7 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Има ли смисъл от охладителите за лаптопи

Има ли смисъл от охладителите за лаптопи

Технологии Преди 8 часа

Подложките с вентилатори са често препоръчвани, но полезни ли са реално

Класическият музикант Дечо се сбогува с “Игри на волята”

Класическият музикант Дечо се сбогува с “Игри на волята”

Любопитно Преди 14 часа

Колоритният Дино ще може да промени съдбата на Лечителите в кастинг битката утре

Всичко от днес

