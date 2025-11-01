Белият дом затяга достъпа на журналисти, край на свободния вход

Н ово правило на Белия дом, издадено в петък, ограничава възможността на акредитираните журналисти да имат свободен достъп до офисите на прессекретаря Каролайн Ливит и други висши служители по комуникациите в Западното крило, близо до Овалния кабинет.

Новата заповед от Съвета за национална сигурност забранява на журналистите да влизат в стая 140 без предварителна уговорка, като посочва необходимостта от защита на потенциално чувствителни материали. Изменението влиза в сила незабавно, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Ходът на Белия дом следва ограниченията, въведени по-рано този месец за репортери в Министерството на отбраната,

което доведе до това десетки журналисти да напуснат офисите си в Пентагона и да върнат акредитациите си.

Съветът за национална сигурност обясни, че промяната е направена, за да защити чувствителната информация, която сега редовно се обработва от служителите по комуникациите на Белия дом вследствие на структурни промени в съвета.

„За да защитим такива материали и да поддържаме координацията между персонала на Съвета за национална сигурност и персонала по комуникациите в Белия дом, пресата вече няма да има достъп до стая 140 без предварително одобрение под формата на уговорена среща с оторизиран служител на Белия дом“, се казва в меморандума.

Преди това акредитираните журналисти в Белия дом можеха по кратко предупреждение да имат достъп до стая 140, която е на кратко разстояние от Овалния кабинет, за да разговарят с Ливит, нейния заместник Стивън Чънг и други висши служители.

„Някои репортери са били хванати да записват тайно видео и аудио в нашите офиси, както и снимки на чувствителна информация, без разрешение“, написа Чънг в публикация в X, добавяйки, че някои репортери са влизали в забранени зони или са прислушвали частни срещи зад затворени врати.

„Министрите в кабинета рутинно идват в нашия офис за частни срещи, само за да бъдат засечени от чакащи репортери отвън“, написа още Чънг.

Журналистите все още имат достъп до друга зона, където по-нискостоящите говорители на Белия дом имат бюра, посочва меморандумът на съвета.

Асоциацията на кореспондентите на Белия дом, която представлява журналистите, отразяващи Белия дом, заяви, че новите ограничения ще затруднят способността на репортерите да задават въпроси на официалните лица, да осигуряват прозрачност и да държат правителството отговорно.

„Асоциацията на кореспондентите на Белия дом категорично се противопоставя на всякакви опити за ограничаване на журналистите в зони

от комуникационната дейност на Белия дом, които отдавна са били отворени за събиране на новини, включително офисът на прессекретаря“, заяви Уейджа Джианг, настоящият президент на организацията.

Администрацията на бившия президент Бил Клинтън обяви подобна мярка през 1993 г., но по-късно я отмени след бурни критики.

Администрацията на Тръмп преди месеци изключи Reuters, Associated Press и Bloomberg News от постоянния „пул“ на репортери, отразяващи президента, въпреки че им позволява да участват на спорадична основа.

Обявлението от петък идва седмици след ограничаването на достъпа на журналистите в Министерството на отбраната,

което сега изисква от медийните издания да подпишат нова политика или да загубят достъп до прессъоръжения и работни пространства в Пентагона. Най-малко 30 медийни организации, включително Reuters, отказаха да се съгласят с ограниченията на Пентагона, посочвайки заплаха за свободата на пресата и способността им да водят независим репортаж.

Политиката на Пентагона изисква журналистите да признаят новите правила за достъп на пресата, включително, че могат да бъдат маркирани като рискове за сигурността и да им бъдат отнети акредитациите за Пентагона, ако поиска от служителите на министерството да разкрият класифицирана и някои видове некласифицирана информация.