НАСА поема нов курс: Марс става приоритет, Луната - под въпрос

И збраният от президента Доналд Тръмп за ръководител на НАСА Джаред Айзъксман сигнализира за намерението си да постави нов акцент върху изследването на Марс, пише CNN.

Айзъкман - милиардер, главен изпълнителен директор на компанията за платформи за разплащания Shift4, ва пъти е плащал за полет на борда на капсули на SpaceX.

Очаква се той да бъде утвърден окончателно на поста едва след като законодателите се съберат на 28 април.

По време на изслушването Айзъкман беше изправен пред обширни въпроси за това как биха могли да се променят приоритетите на НАСА под негово ръководство.

В продължение на месеци космическата агенция и нейните търговски и международни партньори се сблъскваха с несигурността относно това как администрацията на Тръмп може да се опита да пренастрои мисиите на НАСА, така че да се съсредоточат върху Марс, а не върху Луната.

Ако такава промяна се осъществи, тя може да доведе до промени в програмата на НАСА „Артемида“, която беше обявена по време на първия мандат на Тръмп и отбеляза подновен фокус върху изследването на Луната. Мисията „Артемида I“ например изпрати космически кораб, годен за екипаж, на изпитателен полет около Луната през 2022 г. В крайна сметка „Артемида“ има за цел да върне астронавти на лунната повърхност и евентуално да създаде постоянно човешко селище на Луната.

